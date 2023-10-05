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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Очевидцы рассказали подробности обстрела Шебекинского горокруга

«Мы под кусты легли»: шебекинцы поделились подробностями мощного обстрела

5 октября 2023, 10:28
Фото: 1MI

Очевидцы рассказали подробности обстрела Шебекинского горокруга

Журналисты «Вести. Белгород» побывали на месте обстрела в посёлке Шебекинский и спросили очевидцев о случившемся. Кому-то пришлось прятаться в кустах, кто-то успел добежать до подвала.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 5 октября, под огнём ВСУ оказался посёлок Шебекинский в Шебекинском округе. При обстреле повреждения получили восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус. Местные жители рассказали журналистам подробности случившейся атаки.

Так, один мужчина сообщил, что у него во дворе оборвались провода. Сами жители, как только услышали взрывы, забежали в подвал.

Другая белгородка рассказала, что в момент обстрела они находились в огороде, поэтому им пришлось спрятаться под кусты. При повторной атаке они отправились в подвал к соседке.

Из местных жителей никто не пострадал, в посёлке зафиксировали только разрушения.

Напомним, что сегодня под обстрел ВСУ также попал город Шебекино. В ходе атаки повреждены неработающая пекарня, ремонтируемый торговый центр, два административных здания и коммерческий павильон.

Рассказ местной жительницы
Видео: "Вести. Белгород"
Рассказ местного жителя
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