«Мы под кусты легли»: шебекинцы поделились подробностями мощного обстрела

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Сегодня, 5 октября, под огнём ВСУ оказался посёлок Шебекинский в Шебекинском округе. При обстреле повреждения получили восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус. Местные жители рассказали журналистам подробности случившейся атаки.
Так, один мужчина сообщил, что у него во дворе оборвались провода. Сами жители, как только услышали взрывы, забежали в подвал.
Другая белгородка рассказала, что в момент обстрела они находились в огороде, поэтому им пришлось спрятаться под кусты. При повторной атаке они отправились в подвал к соседке.
Из местных жителей никто не пострадал, в посёлке зафиксировали только разрушения.
Напомним, что сегодня под обстрел ВСУ также попал город Шебекино. В ходе атаки повреждены неработающая пекарня, ремонтируемый торговый центр, два административных здания и коммерческий павильон.