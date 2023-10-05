ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть прилёт по торговому павильону

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Шебекино в Белгородской области обстреляли 5 октября. Местные жители сообщают, что есть разрушения в торговом павильоне — там расположена пекарня.
Есть ли пострадавшие, пока точно не известно. Официальной информации не было.
По данным Telegram-канала SHOT, обстрел ВСУ вели из РСЗО «Град». «ШО Шебекино» добавляет, что павильон не работал.
С утра 5 октября это не первый обстрел в Шебекинском горокруге. Ранее под огнём был посёлок Шебекинский. Пострадали пять домов, в один из них попал снаряд. Повреждены линия электропередачи и автобус, стоявший около одного из домов.