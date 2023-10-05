Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Последствия обстрела Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть прилёт по торговому павильону

5 октября 2023, 08:57
Фото: Bel.ru
Последствия обстрела Шебекино

Шебекинцы сообщают о новом обстреле, есть разрушения

По словам местных жителей, под обстрел попала пекарня. Есть пострадавшие или нет, пока официально не сообщалось. В Сети уже появились первые фото последствий обстрела.
Сюжет
Обстрел

Шебекино в Белгородской области обстреляли 5 октября. Местные жители сообщают, что есть разрушения в торговом павильоне — там расположена пекарня.

Есть ли пострадавшие, пока точно не известно. Официальной информации не было.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел ВСУ вели из РСЗО «Град». «ШО Шебекино» добавляет, что павильон не работал.

С утра 5 октября это не первый обстрел в Шебекинском горокруге. Ранее под огнём был посёлок Шебекинский. Пострадали пять домов, в один из них попал снаряд. Повреждены линия электропередачи и автобус, стоявший около одного из домов.

Осколок после прилёта в Шебекино Осколок после прилёта в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Осколок после прилёта в Шебекино
Фото: "Радар Белгород" в Telegram
Под обстрел ВСУ в Белгородской области попал автобус: фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый обстрел в Белгородской области: снаряд попал в частный домДома и автомобиль повреждены при обстреле соседнего с Белгородской областью региона
#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#Пекарня#Приграничье#Торговый павильон#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Прилёт#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?
Сегодня, 13:17
Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?
Сегодня, 11:12
Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области
Сегодня, 13:59
Власти опровергли попытку захода украинской ДРГ в Белгородскую область
Сегодня, 13:44
Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг
Сегодня, 13:20
Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 11:33