«Осторожно, новости»: белгородский тракторист хотел вступить в ряды ВСУ

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Стало известно, что белгородский тракторист якобы хотел перейти границу с Украиной и вступить в запрещённый «Легион „Свобода России“»*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации источника, белгородца задержали ещё 27 июня.
Как сообщается, сперва на жителя региона составили протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, его арестовали на восемь суток. Во время ареста у тракториста дома якобы провели обыск и обнаружили гранату РГД-5, взрыватель и патроны. После этого мужчину ждало уже уголовное дело за незаконный оборот боеприпасов.
Однако, как пишет источник, накануне против белгородца возбудили новые уголовные дела. В ФСБ якобы считают, что тракторист хотел перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Против мужчины возбудили уголовные дела о покушении на госизмену и покушении на участии в террористической организации, отмечают авторы публикации.
Также источник сообщает, что житель региона уже несколько месяцев находится в СИЗО. Ещё указано, что в соцсетях белгородец не высказывал никаких политических соображений и не интересовался военной тематикой. Он писал лишь о своей работе трактористом.
Официального подтверждения указанной информации нет.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.