«Осторожно, новости»: белгородский тракторист хотел вступить в ряды ВСУ

Как сообщается, сперва на жителя региона составили протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, его арестовали на восемь суток. Во время ареста у тракториста дома якобы провели обыск и обнаружили гранату РГД-5, взрыватель и патроны. После этого мужчину ждало уже уголовное дело за незаконный оборот боеприпасов.