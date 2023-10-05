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Тракториста в Белгородской области заподозрили в попытке госизмены

«Осторожно, новости»: белгородский тракторист хотел вступить в ряды ВСУ

5 октября 2023, 07:56
Фото: 1MI
Тракториста в Белгородской области заподозрили в попытке госизмены

Белгородца заподозрили в попытке госизмены

Тракториста обвинили в попытке перейти границу с Украиной для службы в «Легионе „Свобода России“»*, сообщает Telegram-канал. По информации источника, мужчину задержали ещё 27 июня.

Стало известно, что белгородский тракторист якобы хотел перейти границу с Украиной и вступить в запрещённый «Легион „Свобода России“»*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации источника, белгородца задержали ещё 27 июня.

Как сообщается, сперва на жителя региона составили протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, его арестовали на восемь суток. Во время ареста у тракториста дома якобы провели обыск и обнаружили гранату РГД-5, взрыватель и патроны. После этого мужчину ждало уже уголовное дело за незаконный оборот боеприпасов.

Однако, как пишет источник, накануне против белгородца возбудили новые уголовные дела. В ФСБ якобы считают, что тракторист хотел перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Против мужчины возбудили уголовные дела о покушении на госизмену и покушении на участии в террористической организации, отмечают авторы публикации.

Также источник сообщает, что житель региона уже несколько месяцев находится в СИЗО. Ещё указано, что в соцсетях белгородец не высказывал никаких политических соображений и не интересовался военной тематикой. Он писал лишь о своей работе трактористом.

Официального подтверждения указанной информации нет.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

Россиянин хотел пройти границу под Белгородом и вступить в «Легион „Свобода России“»*
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#ФСБ#Боеприпасы#Сизо#Тракторист#Белгород#Наталья Корявых#ВСУ
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