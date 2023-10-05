ВСУ атакуют: под Курском работает система ПВО

В соседнем с Белгородской областью регионе этим вечером громко — ВСУ атакуют курян. Около девяти вечера 5 октября губернатор Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе. Местных жителей попросили сохранять спокойствие, но быть осторожными и не приближаться к сбитым обломкам.