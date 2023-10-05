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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Под Курском работает система ПВО

ВСУ атакуют: под Курском работает система ПВО

5 октября 2023, 17:58
Фото: Midjourney

Под Курском работает система ПВО

Губернатор Курской области предупредил местных жителей об опасности — под Курском отбивает атаку беспилотников система ПВО.
Сюжет
СВО

В соседнем с Белгородской областью регионе этим вечером громко — ВСУ атакуют курян. Около девяти вечера 5 октября губернатор Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе. Местных жителей попросили сохранять спокойствие, но быть осторожными и не приближаться к сбитым обломкам.

Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, в Белгородской области сегодня также было беспокойно, но раньше. Основной удар пришёлся на Шебекинский округ.

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#Происшествия#Курская область#Беспилотник#Роман Старовойт#СВО#Работа ПВО#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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