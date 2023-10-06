«Попадёт — не попадёт»: в Шебекино пересмотрят автобусное сообщение из-за обстрелов

Вопросом корректировки автобусного сообщения в Шебекино и округе займутся из-за обострения оперативной обстановки — обстрелы вновь участились, а вместе с тем и количество повреждений с пострадавшими. Местных жителей интересует собственная безопасность, в том числе и во время ожидания автобуса.