«Попадёт — не попадёт»: в Шебекино пересмотрят автобусное сообщение из-за обстрелов

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Вопросом корректировки автобусного сообщения в Шебекино и округе займутся из-за обострения оперативной обстановки — обстрелы вновь участились, а вместе с тем и количество повреждений с пострадавшими. Местных жителей интересует собственная безопасность, в том числе и во время ожидания автобуса.
«А как теперь ездить в Белгород? Автобус №109 так и будем ждать на остановке возле пекарни? Так себе русская рулетка: попадёт — не попадёт. Предложите новый маршрут», — написал Николай.
Видимо, речь идёт о той самой пекарне, которая 5 октября пострадала в Шебекино. Она находится совсем близко к остановке. И глава округа согласился с шебекинцем, который акцентировал внимание на опасности.
Негативная практика вчерашнего дня нам говорит о том, что нужно пересматривать автобусное сообщение. С коллегами уже этот вопрос обсуждали — через несколько дней внесём предложения, будем ли менять и как. Один я не могу принять это решение ввиду того, что нужны перевозчики, специалисты: нужно посмотреть логистику, пассажиропотоки.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Чиновник отметил, что все автобусные маршруты перестроить в любом случае не получится, но корректировки, в зависимости от ситуации, вносить будут. А остановки продолжат обкладывать мешками с песком, в наиболее опасных локациях — блоками.