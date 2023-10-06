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Последствия обстрела Шебекино 5 октября

«Попадёт — не попадёт»: в Шебекино пересмотрят автобусное сообщение из-за обстрелов

6 октября 2023, 17:43
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети
Последствия обстрела Шебекино 5 октября

В Шебекино пересмотрят автобусное сообщение из-за обстрелов

Решение примут в ближайшее время, сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов.

Вопросом корректировки автобусного сообщения в Шебекино и округе займутся из-за обострения оперативной обстановки — обстрелы вновь участились, а вместе с тем и количество повреждений с пострадавшими. Местных жителей интересует собственная безопасность, в том числе и во время ожидания автобуса.

«А как теперь ездить в Белгород? Автобус №109 так и будем ждать на остановке возле пекарни? Так себе русская рулетка: попадёт — не попадёт. Предложите новый маршрут», — написал Николай.

Видимо, речь идёт о той самой пекарне, которая 5 октября пострадала в Шебекино. Она находится совсем близко к остановке. И глава округа согласился с шебекинцем, который акцентировал внимание на опасности.

Негативная практика вчерашнего дня нам говорит о том, что нужно пересматривать автобусное сообщение. С коллегами уже этот вопрос обсуждали — через несколько дней внесём предложения, будем ли менять и как. Один я не могу принять это решение ввиду того, что нужны перевозчики, специалисты: нужно посмотреть логистику, пассажиропотоки.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Чиновник отметил, что все автобусные маршруты перестроить в любом случае не получится, но корректировки, в зависимости от ситуации, вносить будут. А остановки продолжат обкладывать мешками с песком, в наиболее опасных локациях — блоками.

В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками
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#Общество#Шебекино#Общественный транспорт#Опасность#Белгород#Владимир Жданов#Автобусное сообщение#Приграничье#Шебекинский горокруг#Милена Фишер
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