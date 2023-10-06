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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками

В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками

6 октября 2023, 16:42
Фото: 1MI
Такую идею высказал глава Шебекинского округа Владимир Жданов во время прямого эфира.

К чиновнику обратилась местная жительница с жалобой на отсутствие укрытий в таких местах, как остановки общественного транспорта.

«Стеклянные остановки меня просто убивают. Неужели нельзя ничего придумать? Начинается обстрел, а людям укрыться негде», — написала Светлана.

Владимир Жданов напомнил женщине, что в Шебекинском округе одними из первых начали обкладывать остановки мешками с песком в качестве защиты от обстрелов. Делать это продолжат, а в особенно опасных местах могут применить и более серьёзный материал — специальные блоки.

Мы одними из первых начали обкладывать остановки мешками с песком. И, как показала практика, делали это не зря. Сегодня мы решили все остановки в тех локациях, которые представляют опасность, продолжить обкладывать мешками с песком. Отдельные локации будем, скорее всего, обкладывать блоками.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Главное, чтобы мешки с песком не продолжили исчезать с остановок, как это уже было в Шебекино. За блоки переживать, наверное, не придётся.

С остановки в Шебекино пропало около сотни мешков с песком, защищающих при обстреле
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#Город#Шебекино#Автобусная остановка#Белгород#Владимир Жданов#Приграничье#Укрытие#Блоки#Шебекинский горокруг#Мешки с песком#Милена Фишер
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