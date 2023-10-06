В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
К чиновнику обратилась местная жительница с жалобой на отсутствие укрытий в таких местах, как остановки общественного транспорта.
«Стеклянные остановки меня просто убивают. Неужели нельзя ничего придумать? Начинается обстрел, а людям укрыться негде», — написала Светлана.
Владимир Жданов напомнил женщине, что в Шебекинском округе одними из первых начали обкладывать остановки мешками с песком в качестве защиты от обстрелов. Делать это продолжат, а в особенно опасных местах могут применить и более серьёзный материал — специальные блоки.
Мы одними из первых начали обкладывать остановки мешками с песком. И, как показала практика, делали это не зря. Сегодня мы решили все остановки в тех локациях, которые представляют опасность, продолжить обкладывать мешками с песком. Отдельные локации будем, скорее всего, обкладывать блоками.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Главное, чтобы мешки с песком не продолжили исчезать с остановок, как это уже было в Шебекино. За блоки переживать, наверное, не придётся.