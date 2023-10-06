В Шебекино планируют защищать остановки от обстрелов блоками

Владимир Жданов напомнил женщине, что в Шебекинском округе одними из первых начали обкладывать остановки мешками с песком в качестве защиты от обстрелов. Делать это продолжат, а в особенно опасных местах могут применить и более серьёзный материал — специальные блоки.