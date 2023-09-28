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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе

Гладков сообщил о последствиях массированного обстрела Белгородской области

28 сентября 2023, 13:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе

Десять зданий пострадали от утреннего обстрела Краснояружского района

ВСУ утром 28 сентября открыли огонь по Теребрено. Повреждения получили частные дома и административные здания. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Утром 28 сентября Краснояружский район попал под массированный обстрел ВСУ. Есть разрушения в селе Теребрено.

Различные повреждения получили семь частных домов и три административных здания. В них выбиты окна, посечены фасады, крыши, ограждения. Повреждения получила и линия электропередачи. К восстановлению приступят после согласования с Минобороны РФ.

Пострадавших среди мирных жителей, по информации губернатора, нет.

Ранее стало известно, что в Теребрено насчитали 14 прилётов. Ещё 40 минувшим утром было в Староселье. Во втором селе, напомним, с октября 2022 года действует режим ЧС.

Появлялась информация, что ДРГ якобы прорвалась в регион именно на участке в Краснояружском районе. Однако оперштаб слухи опроверг и заявил, что захода диверсантов не было.

Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районеПоследствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе
Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районеПоследствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе
Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районеПоследствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе
Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районеПоследствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе
Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районеПоследствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе
Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районеПоследствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе
Последствия обстрела Теребрено в Краснояружском районе
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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