Гладков сообщил о последствиях массированного обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Утром 28 сентября Краснояружский район попал под массированный обстрел ВСУ. Есть разрушения в селе Теребрено.
Различные повреждения получили семь частных домов и три административных здания. В них выбиты окна, посечены фасады, крыши, ограждения. Повреждения получила и линия электропередачи. К восстановлению приступят после согласования с Минобороны РФ.
Пострадавших среди мирных жителей, по информации губернатора, нет.
Ранее стало известно, что в Теребрено насчитали 14 прилётов. Ещё 40 минувшим утром было в Староселье. Во втором селе, напомним, с октября 2022 года действует режим ЧС.
Появлялась информация, что ДРГ якобы прорвалась в регион именно на участке в Краснояружском районе. Однако оперштаб слухи опроверг и заявил, что захода диверсантов не было.