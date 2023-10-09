Затишье? Статистика обстрелов Белгородской области за день заметно снизилась

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В воскресенье, 8 октября, только два городских округа были под обстрелом ВСУ. Во всех населённых пунктах обошлось без разрушений и пострадавших среди мирных жителей.
Со стороны Украины атаковали село Долгое в Валуйском городском округе. В населённом пункте насчитали пять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.
Два прилёта было в Шебекино. Ещё один миномётный снаряд ВСУ выпустили по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».
Напомним, что 7 октября над Новооскольским и Яковлевским округами сбили три ракеты «Точка-У». Последствий на земле нет. В тот же день противник атаковал посёлок Уразово в Валуйском округе: повреждены 14 домов, один человек погиб.