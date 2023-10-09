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Published Сегодня, 08:35

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Обстрел

Затишье? Статистика обстрелов Белгородской области за день заметно снизилась

9 октября 2023, 08:35
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ выпустили по Белгородской области за день 14 снарядов

За минувшие сутки под огнём оказались Валуйский и Шебекинский горокруга. Статистикой поделился губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В воскресенье, 8 октября, только два городских округа были под обстрелом ВСУ. Во всех населённых пунктах обошлось без разрушений и пострадавших среди мирных жителей.

Со стороны Украины атаковали село Долгое в Валуйском городском округе. В населённом пункте насчитали пять артиллерийских и шесть миномётных снарядов.

Два прилёта было в Шебекино. Ещё один миномётный снаряд ВСУ выпустили по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».

Напомним, что 7 октября над Новооскольским и Яковлевским округами сбили три ракеты «Точка-У». Последствий на земле нет. В тот же день противник атаковал посёлок Уразово в Валуйском округе: повреждены 14 домов, один человек погиб.

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