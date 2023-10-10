Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина

Напомним, что в последние два дня в Белгородской области регистрировали непривычно мало обстрелов со стороны Украины. За 8 и 9 октября в регионе насчитали девять и 14 прилётов соответственно. За эти дни никто из мирных жителей не пострадал, однако в двух домах выбило окна и посекло заборы.