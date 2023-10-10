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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Скорая помощь

Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина

10 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Скорая помощь

Поповка в Белгородской области дважды попала под обстрел ВСУ

Происшествие случилось в Краснояружском районе 10 октября. Раненую женщину везут в больницу Белгорода. Подробности случившегося рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 10 октября, под обстрел ВСУ дважды попало село Поповка в Краснояружском районе. Снаряд прилетел в частный дом — в результате погиб пожилой мужчина.

Ранило его жену. Пострадавшую везут в горбольницу №2 Белгорода. Известно, что у женщины тяжёлые осколочные ранения.

Оперативные службы продолжат подомовой обход территории после завершения обстрела, сообщил глава региона.

Напомним, что в последние два дня в Белгородской области регистрировали непривычно мало обстрелов со стороны Украины. За 8 и 9 октября в регионе насчитали девять и 14 прилётов соответственно. За эти дни никто из мирных жителей не пострадал, однако в двух домах выбило окна и посекло заборы.

За две недели в Белгородском районе от обстрелов пострадали больше 30 домов
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