За две недели в Белгородском районе от обстрелов пострадали больше 30 домов

Чиновница рассказала об обстрелах, которые были зарегистрированы в Белгородском районе в период с 6 по 8 октября. В Журавлёвке было два прилёта, в Солнцевке — восемь, в Петровке — три и Красном Хуторе — один. Пострадавших нет.