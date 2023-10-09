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обстрел. архив

За две недели в Белгородском районе от обстрелов пострадали больше 30 домов

9 октября 2023, 18:59
Фото: Bel.ru
обстрел. архив
Статистику 9 октября озвучила глава Белгородского района Анна Куташова. По её словам, за две недели в муниципалитете от обстрелов ВСУ пострадали больше 30 домов и более 15 автомобилей.
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СВО

Чиновница рассказала об обстрелах, которые были зарегистрированы в Белгородском районе в период с 6 по 8 октября. В Журавлёвке было два прилёта, в Солнцевке — восемь, в Петровке — три и Красном Хуторе — один. Пострадавших нет.

По повреждениям мы за две недели приросли более чем на 30 домовладений и более чем на 15 повреждённых автомобилей.
Анна Куташова, глава Белгородского района

При этом, как подчеркнула чиновница, критических разрушений нет, незакрытых тепловых контуров — тоже. На все разрушенные объекты власти заказали строительные материалы, их восстановят по уже отработанному алгоритму действий.

Напомним, 5 октября ВСУ атаковали Белгородскую область больше 120 раз. Разрушено 25 домов, четыре единицы транспорта, торговые и административные здания. Жертв и пострадавших нет.

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#Белгородский район#Статистика#Белгород#Анна Куташова#СВО#Разрушения#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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