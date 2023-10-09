За две недели в Белгородском районе от обстрелов пострадали больше 30 домов

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Чиновница рассказала об обстрелах, которые были зарегистрированы в Белгородском районе в период с 6 по 8 октября. В Журавлёвке было два прилёта, в Солнцевке — восемь, в Петровке — три и Красном Хуторе — один. Пострадавших нет.
По повреждениям мы за две недели приросли более чем на 30 домовладений и более чем на 15 повреждённых автомобилей.
Анна Куташова, глава Белгородского района
При этом, как подчеркнула чиновница, критических разрушений нет, незакрытых тепловых контуров — тоже. На все разрушенные объекты власти заказали строительные материалы, их восстановят по уже отработанному алгоритму действий.
Напомним, 5 октября ВСУ атаковали Белгородскую область больше 120 раз. Разрушено 25 домов, четыре единицы транспорта, торговые и административные здания. Жертв и пострадавших нет.