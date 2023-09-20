При повторном обстреле Белгородской области погиб мужчина, ещё один ранен

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
ВСУ повторно обстреляли Макимовку в Шебекинском горокруге. Есть погибший и пострадавший, уже известно о разрушениях.
При обстреле погиб мужчина. В момент прилёта он был в автомобиле и ехал по трассе. Мужчина погиб на месте.
Ещё один человек пострадал. Он тоже был в авто и ехал по трассе во время обстрела. Мужчину везут в горбольницу № 2 Белгорода. У него осколочные ранения брюшной полости и рук.
Известно и о разрушениях. Повреждения получили два дома, две машины и остановка.
ВСУ обстреляли Максимовку и утром 20 сентября. Пострадала женщина — её контузило, от госпитализации она отказалась. Повреждены два дома, жители трёх сёл на время остались без света.