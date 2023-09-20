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Обстрел Максимовки в Белгородской области

При повторном обстреле Белгородской области погиб мужчина, ещё один ранен

20 сентября 2023, 09:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел Максимовки в Белгородской области

Гладков подтвердил гибель мужчины при обстреле белгородской Максимовки

Мужчина находился в авто, когда прилетел снаряд. Ещё один житель региона пострадал, он тоже был в пути во время обстрела. Раненого везут в горбольницу № 2. Помимо этого, при повторном обстреле есть разрушения, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

ВСУ повторно обстреляли Макимовку в Шебекинском горокруге. Есть погибший и пострадавший, уже известно о разрушениях.

При обстреле погиб мужчина. В момент прилёта он был в автомобиле и ехал по трассе. Мужчина погиб на месте.

Ещё один человек пострадал. Он тоже был в авто и ехал по трассе во время обстрела. Мужчину везут в горбольницу № 2 Белгорода. У него осколочные ранения брюшной полости и рук.

Известно и о разрушениях. Повреждения получили два дома, две машины и остановка.

ВСУ обстреляли Максимовку и утром 20 сентября. Пострадала женщина — её контузило, от госпитализации она отказалась. Повреждены два дома, жители трёх сёл на время остались без света.

В Сети сообщают о гибели белгородца при обстреле Максимовки
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