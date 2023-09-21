Один человек погиб, двое пострадали за день при обстрелах Белгородской области

Также ВСУ атаковали ещё четыре населённых пункта: по селу Середа было выпущено 12 миномётных снарядов, по Новой Таволжанке — три артиллерийских, по сёлам Белянка и Муром — четыре и пять миномётных снарядов соответственно. В данных сёлах обошлось без жертв и разрушений.