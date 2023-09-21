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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Последствия обстрелов

Один человек погиб, двое пострадали за день при обстрелах Белгородской области

21 сентября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Последствия обстрелов

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область больше 100 раз

За прошедший день в регионе — двое раненых и один погибший. Также в двух городских округах зафиксировали повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Белгородский район

Три артиллерийских снаряда выпустили по селу Красный Хутор. Село Наумовка атаковали с помощью дрона-камикадзе, а в селе Таврово система ПВО сбила беспилотник. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район

По хутору Климовое выпущено восемь миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений также нет.

Валуйский округ

ВСУ выпустили по двум сёлам миномётные снаряды: по Новопетровке — 18, по Долгому — семь. Последствий нет.

Волоконовский район

Хутор Старый обстрелян из гранатомёта и миномёта. Всего зафиксировали 23 прилёта. Разрушений и раненых нет.

Грайворонский округ

Из РСЗО по селу Головчино выпущено 12 снарядов. Раненых нет, однако в результате атаки пострадали четыре частных дома, легковой автомобиль, трактор и линия электропередачи. В домах выбиты окна, посечены заборы, крыша, фасад и хозпостройки. ЛЭП уже восстановлена.

По окраине села Безымено выпущено 10 снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Шебекинский округ

Семь прилётов зафиксировали в селе Максимовка. В результате атаки один мужчина погиб, ещё двое пострадали.

Белгородец, двигавшийся по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения живота и руки. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода, пациенту сделали операцию. Второй пострадавшей оказалась женщина — её контузило, от госпитализации она отказалась.

Всего повреждены два частных дома: в одном сильно повреждены крыша, стены, окна и забор, во втором — выбило окно, а один из осколков застрял в стене.

Также ВСУ атаковали ещё четыре населённых пункта: по селу Середа было выпущено 12 миномётных снарядов, по Новой Таволжанке — три артиллерийских, по сёлам Белянка и Муром — четыре и пять миномётных снарядов соответственно. В данных сёлах обошлось без жертв и разрушений.

При повторном обстреле Белгородской области погиб мужчина, ещё один ранен
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