Один человек погиб, двое пострадали за день при обстрелах Белгородской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Три артиллерийских снаряда выпустили по селу Красный Хутор. Село Наумовка атаковали с помощью дрона-камикадзе, а в селе Таврово система ПВО сбила беспилотник. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.
По хутору Климовое выпущено восемь миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений также нет.
ВСУ выпустили по двум сёлам миномётные снаряды: по Новопетровке — 18, по Долгому — семь. Последствий нет.
Хутор Старый обстрелян из гранатомёта и миномёта. Всего зафиксировали 23 прилёта. Разрушений и раненых нет.
Из РСЗО по селу Головчино выпущено 12 снарядов. Раненых нет, однако в результате атаки пострадали четыре частных дома, легковой автомобиль, трактор и линия электропередачи. В домах выбиты окна, посечены заборы, крыша, фасад и хозпостройки. ЛЭП уже восстановлена.
По окраине села Безымено выпущено 10 снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Семь прилётов зафиксировали в селе Максимовка. В результате атаки один мужчина погиб, ещё двое пострадали.
Белгородец, двигавшийся по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения живота и руки. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода, пациенту сделали операцию. Второй пострадавшей оказалась женщина — её контузило, от госпитализации она отказалась.
Всего повреждены два частных дома: в одном сильно повреждены крыша, стены, окна и забор, во втором — выбило окно, а один из осколков застрял в стене.
Также ВСУ атаковали ещё четыре населённых пункта: по селу Середа было выпущено 12 миномётных снарядов, по Новой Таволжанке — три артиллерийских, по сёлам Белянка и Муром — четыре и пять миномётных снарядов соответственно. В данных сёлах обошлось без жертв и разрушений.