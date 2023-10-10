Почему подземный переход на «Родине» в Белгороде откроется на два месяца позже?

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Ремонт перехода на Свято-Троицком бульваре начался в конце июня — первой половине июля. Называлась конкретная дата окончания работ — 15 сентября. Но уже середина октября, а работы продолжаются: пользоваться подземкой можно только в ограниченном порядке.
Как Бел.Ру в ответ на запрос сообщили в мэрии, открыть переход теперь планируют только 15 ноября. Причина — «задержка поставки необходимых строительных материалов и согласования пакета документов технологического присоединения к инженерным сетям».
Ранее вокруг перехода разгорелся скандал: местные жители заметили, что строители укладывают там жёлтую и синюю плитку. После вмешательства чиновников напольное покрытие обещали переложить.
Аналогичная ситуация с остановочным павильоном на «Родине» изначально его обещали сдать к 15 августа, теперь же — к 25 октября.