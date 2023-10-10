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Подземный переход на "Родине" в Белгороде

Почему подземный переход на «Родине» в Белгороде откроется на два месяца позже?

10 октября 2023, 08:13
Фото: 1MI
Подземный переход на "Родине" в Белгороде

В мэрии Белгорода назвали новые сроки открытия подземного перехода на «Родине»

Изначально ремонт перехода на Свято-Троицком бульваре планировали завершить к 15 сентября. В мэрии Бел.Ру рассказали, почему открытие перенесли на два месяца вперёд.

Ремонт перехода на Свято-Троицком бульваре начался в конце июня — первой половине июля. Называлась конкретная дата окончания работ — 15 сентября. Но уже середина октября, а работы продолжаются: пользоваться подземкой можно только в ограниченном порядке.

Как Бел.Ру в ответ на запрос сообщили в мэрии, открыть переход теперь планируют только 15 ноября. Причина — «задержка поставки необходимых строительных материалов и согласования пакета документов технологического присоединения к инженерным сетям».

Ранее вокруг перехода разгорелся скандал: местные жители заметили, что строители укладывают там жёлтую и синюю плитку. После вмешательства чиновников напольное покрытие обещали переложить.

Аналогичная ситуация с остановочным павильоном на «Родине» изначально его обещали сдать к 15 августа, теперь же — к 25 октября.

В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
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