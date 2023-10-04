Ночную работу ПВО, проверку сирен и апелляцию Глаголева обсуждали белгородцы в среду

Также горожане попросили изменить порядок проверки системы оповещения. Некоторые о ней попросту не знали, хотя ранее проверку анонсировали как городские власти, так и СМИ. Информация в итоге дошла не до всех. Один из местных жителей предложил сначала давать звуковое предупреждение, а уже затем включать сирены.