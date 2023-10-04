Ночную работу ПВО, проверку сирен и апелляцию Глаголева обсуждали белгородцы в среду

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ночью белгородцы проснулись от громких звуков. Их услышали жители областного центра, Белгородского и Корочанского районов. Как оказалось, работала противовоздушная оборона. Регион атаковали беспилотники. Система ПВО сработала между 1:00 и 2:00 ночи. Сбито 19 воздушных целей.
Как сообщалось, в Белгороде пострадало административное здание: посечён фасад и разбито окно. В селе Шишино повреждения получили три автомобиля и один дом — там выбило окна.
Позже стало известно, что в гостинице в областном центре после ночной атаки беспилотников произошла утечка газа. Из-за падения обломков повредило газовую трубу. Утечку в здании вскоре ликвидировали.
Кроме того, накануне Белгородская область подверглась обстрелам. В результате атак ВСУ пострадали десять домов и семь машин. Под обстрелы 3 октября попали пять муниципалитетов. Разрушения зафиксировали после работы ПВО в Белгороде и районе, Грайворонском горокруге, а также в Шебекино. Там пострадало только авто.
4 октября в Белгороде прошла проверка систем оповещения населения. Плановые мероприятия стартовали в 10:40. В городе на три минуты включили сирены и мощные акустические устройства для голосового оповещения.
Однако белгородцы пожаловались, что звуки сирены было слышно не везде. К примеру, было тихо на улицах Орлова, Будённого, Железнякова, проспекте Богдана Хмельницкого (между Мичурина и Котлозаводской), улице Производственной в районе Крейды. Аналогично на нескольких улицах в Разумном и Дубовом.
Также горожане попросили изменить порядок проверки системы оповещения. Некоторые о ней попросту не знали, хотя ранее проверку анонсировали как городские власти, так и СМИ. Информация в итоге дошла не до всех. Один из местных жителей предложил сначала давать звуковое предупреждение, а уже затем включать сирены.
Тогда же выяснилось, что сирены не услышали и на других улицах, в том числе в частном секторе.
Стало известно что экс-замгубернатора Евгений Глаголев планирует обжаловать вынесенный ему приговор. В картотеке дел Мосгорсуда 4 октября появилось апелляционное представление на приговор.
Приговор бывшему главе белгородского департамента строительства и транспорта вынесли 21 сентября. Его признали виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Обвинение настаивало на сроке заключения в 14 лет, однако Таганский районный суд решил сократить срок до девяти лет.
Напомним, Евгения Глаголева задержали в июне 2021 года. Сообщалось, что экс-чиновник потребовал от подрядчика отремонтировать гимназию за свой счёт и просил передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей.