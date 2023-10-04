Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Ночную работу ПВО, проверку сирен и апелляцию Глаголева обсуждали белгородцы в среду

Ночную работу ПВО, проверку сирен и апелляцию Глаголева обсуждали белгородцы в среду

4 октября 2023, 15:30
Фото: Midjourney
После ночной работы ПВО в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения, в областном центре прошла проверка системы оповещения населения, а экс-замгубернатора Евгений Глаголев хочет обжаловать приговор.

Работа ПВО

Ночью белгородцы проснулись от громких звуков. Их услышали жители областного центра, Белгородского и Корочанского районов. Как оказалось, работала противовоздушная оборона. Регион атаковали беспилотники. Система ПВО сработала между 1:00 и 2:00 ночи. Сбито 19 воздушных целей.

Как сообщалось, в Белгороде пострадало административное здание: посечён фасад и разбито окно. В селе Шишино повреждения получили три автомобиля и один дом — там выбило окна.

Позже стало известно, что в гостинице в областном центре после ночной атаки беспилотников произошла утечка газа. Из-за падения обломков повредило газовую трубу. Утечку в здании вскоре ликвидировали.

Кроме того, накануне Белгородская область подверглась обстрелам. В результате атак ВСУ пострадали десять домов и семь машин. Под обстрелы 3 октября попали пять муниципалитетов. Разрушения зафиксировали после работы ПВО в Белгороде и районе, Грайворонском горокруге, а также в Шебекино. Там пострадало только авто.

Над Белгородом работает система ПВО, власти сообщают о сбитии воздушных целей
Узнать подробнее

Проверка систем оповещения

4 октября в Белгороде прошла проверка систем оповещения населения. Плановые мероприятия стартовали в 10:40. В городе на три минуты включили сирены и мощные акустические устройства для голосового оповещения.

Однако белгородцы пожаловались, что звуки сирены было слышно не везде. К примеру, было тихо на улицах Орлова, Будённого, Железнякова, проспекте Богдана Хмельницкого (между Мичурина и Котлозаводской), улице Производственной в районе Крейды. Аналогично на нескольких улицах в Разумном и Дубовом.

Также горожане попросили изменить порядок проверки системы оповещения. Некоторые о ней попросту не знали, хотя ранее проверку анонсировали как городские власти, так и СМИ. Информация в итоге дошла не до всех. Один из местных жителей предложил сначала давать звуковое предупреждение, а уже затем включать сирены.

Тогда же выяснилось, что сирены не услышали и на других улицах, в том числе в частном секторе.

«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения
Узнать подробнее

Обжалование приговора

Стало известно что экс-замгубернатора Евгений Глаголев планирует обжаловать вынесенный ему приговор. В картотеке дел Мосгорсуда 4 октября появилось апелляционное представление на приговор.

Приговор бывшему главе белгородского департамента строительства и транспорта вынесли 21 сентября. Его признали виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Обвинение настаивало на сроке заключения в 14 лет, однако Таганский районный суд решил сократить срок до девяти лет.

Напомним, Евгения Глаголева задержали в июне 2021 года. Сообщалось, что экс-чиновник потребовал от подрядчика отремонтировать гимназию за свой счёт и просил передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей.

Экс-глава белгородского депстроя Глаголев хочет обжаловать приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
В гостинице в Белгороде после ночной атаки беспилотников произошла утечка газаСлышно, но не везде: в Белгороде проверили систему оповещения населения«Что вы как на похороны?» Белгородский экс-замгубернатора Глаголев — о приговоре
#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Евгений Глаголев#Система оповещения#Белгород#Наталья Корявых#Итоги дня#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
«В детсаду играют в украинцев и русских»: психолог — о работе с детьми из приграничья
Сегодня, 14:02
В работе информационной системы ГАИ произошёл сбой: стоит ли переживать белгородцам?
Сегодня, 13:46
«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения
Сегодня, 14:12
Глава Союза автомобилистов Белогорья попросит Кадырова решить вопрос с ценой бензина
Сегодня, 13:56
Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб
Сегодня, 15:18
Минудобрения укрепляют стабильность белгородского агропрома
Сегодня, 14:20