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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Утечка газа произошла в гостинице в Белгороде

В гостинице в Белгороде после ночной атаки беспилотников произошла утечка газа

4 октября 2023, 09:05
Фото: Bel.ru
Утечка газа произошла в гостинице в Белгороде
Разрушения зафиксировали не только в административном здании, но и в гостиничном комплексе. В результате падения обломков повреждена газовая труба, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Стало известно о новых последствиях ночной атаки беспилотников на Белгород. В гостиничном комплексе повреждена газовая труба. Утечка газа в здании уже ликвидирована.

Помимо этого, ранее сообщалось о незначительных разрушениях в административном здании. Губернатор опубликовал обновлённую информацию: в здании посечён фасад и разбито окно.

Последствия ночной работы ПВО есть и в Белгородском районе. В Шишино выбиты окна в одном из частных домов, повреждены три автомобиля.

Этой ночью белгородцы проснулись от громких звуков, которые были связаны с работой системы ПВО. За ночь российские военнослужащие сбили порядка 19 украинских беспилотников.

Всего над тремя приграничными регионами — Белгородской, Брянской и Курской областями — ликвидировали 31 дрон.

Над Белгородом работает система ПВО, власти сообщают о сбитии воздушных целей
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#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Гостиница#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Утечка газа#Разрушения#Работа ПВО#Александра Склярова
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