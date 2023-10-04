В гостинице в Белгороде после ночной атаки беспилотников произошла утечка газа

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Стало известно о новых последствиях ночной атаки беспилотников на Белгород. В гостиничном комплексе повреждена газовая труба. Утечка газа в здании уже ликвидирована.
Помимо этого, ранее сообщалось о незначительных разрушениях в административном здании. Губернатор опубликовал обновлённую информацию: в здании посечён фасад и разбито окно.
Последствия ночной работы ПВО есть и в Белгородском районе. В Шишино выбиты окна в одном из частных домов, повреждены три автомобиля.
Этой ночью белгородцы проснулись от громких звуков, которые были связаны с работой системы ПВО. За ночь российские военнослужащие сбили порядка 19 украинских беспилотников.
Всего над тремя приграничными регионами — Белгородской, Брянской и Курской областями — ликвидировали 31 дрон.