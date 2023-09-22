«Что вы как на похороны?» Белгородский экс-замгубернатора Глаголев — о приговоре

Белгородскому экс-замгубернатора Глаголеву запретили работать в органах власти

Накануне Таганский суд Москвы огласил приговор бывшему вице-губернатору Белгородской области Евгению Глаголеву. Его приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 20,5 млн рублей. Помимо этого, ему запретили занимать должности в органах власти на семь лет.