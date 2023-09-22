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Евгений Глаголев

«Что вы как на похороны?» Белгородский экс-замгубернатора Глаголев — о приговоре

22 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Евгений Глаголев

Белгородскому экс-замгубернатора Глаголеву запретили работать в органах власти

Накануне Таганский суд Москвы огласил приговор бывшему вице-губернатору Белгородской области Евгению Глаголеву. Его приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 20,5 млн рублей. Помимо этого, ему запретили занимать должности в органах власти на семь лет.
Сюжет
Штраф

21 сентября Таганский суд Москвы вынес приговор белгородскому экс-замгубернатора Евгению Глаголеву. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20,5 млн рублей.

Как пишет «Ъ-Черноземье», Глаголеву также запретили работать в органах власти сроком на семь лет. Бывшего вице-губернатора признали виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий.

В суд поддержать Евгения Глаголева приехали только родственники, пишут «Ведомости».

«Что вы как на похороны?» — поинтересовался экс-замгубернатора. Сообщается, что приговор Евгений Глаголев воспринял спокойно.

Защита тем временем от комментариев воздержалась. Предположительно, приговор будет обжалован в установленный законом срок — Глаголев так и не признал свою вину.

Напомним, бывший вице-губернатор находится под стражей с 2021 года. В 2022 году ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.

Стал известен приговор экс-главе белгородского депстроя Глаголеву
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#Приговор#Белгородская область#Москва#Штраф#Взятка#Суд#Евгений Глаголев#Колония#Превышение полномочий#Белгород#Наталья Корявых
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