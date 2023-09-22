«Что вы как на похороны?» Белгородский экс-замгубернатора Глаголев — о приговоре

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
21 сентября Таганский суд Москвы вынес приговор белгородскому экс-замгубернатора Евгению Глаголеву. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20,5 млн рублей.
Как пишет «Ъ-Черноземье», Глаголеву также запретили работать в органах власти сроком на семь лет. Бывшего вице-губернатора признали виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий.
В суд поддержать Евгения Глаголева приехали только родственники, пишут «Ведомости».
«Что вы как на похороны?» — поинтересовался экс-замгубернатора. Сообщается, что приговор Евгений Глаголев воспринял спокойно.
Защита тем временем от комментариев воздержалась. Предположительно, приговор будет обжалован в установленный законом срок — Глаголев так и не признал свою вину.
Напомним, бывший вице-губернатор находится под стражей с 2021 года. В 2022 году ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.