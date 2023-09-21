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Евгений Глаголев

Стал известен приговор экс-главе белгородского депстроя Глаголеву

21 сентября 2023, 15:06
Фото: 1MI
Евгений Глаголев

Экс-главу белгородского депстроя Глаголева приговорили к девяти годам тюрьмы

В Москве вынесли приговор бывшему главе областного департамента строительства и транспорта Евгению Глаголеву, сообщает «Фонарь». Экс-чиновника обвиняли в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий.

Экс-главу департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева приговорили к девяти годам колонии. Приговор озвучили в Таганском районном суде Москвы. Глаголева признали виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий.

Также «Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что Глаголева оштрафовали на 20 млн рублей. Telegram-канал «Белгород. Инсайды» добавляет, что обвинение запрашивало для осуждённого 14 лет заключения, однако суд решил уменьшить срок.

О том, что Евгению Глаголеву планируют вынести приговор, стало известно утром 21 сентября. Судебное заседание было запланировано на 16:00.

В 2022 году бывшему замгубернатора Глаголеву предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. За это ему грозило до семи лет тюрьмы. Добавим, что он находится по стражей с июня 2021 года.

Кроме того, о работе экс-замгубернатора высказался глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор считает, что Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области.

Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области
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