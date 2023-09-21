Стал известен приговор экс-главе белгородского депстроя Глаголеву

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Экс-главу департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева приговорили к девяти годам колонии. Приговор озвучили в Таганском районном суде Москвы. Глаголева признали виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий.
Также «Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что Глаголева оштрафовали на 20 млн рублей. Telegram-канал «Белгород. Инсайды» добавляет, что обвинение запрашивало для осуждённого 14 лет заключения, однако суд решил уменьшить срок.
О том, что Евгению Глаголеву планируют вынести приговор, стало известно утром 21 сентября. Судебное заседание было запланировано на 16:00.
В 2022 году бывшему замгубернатора Глаголеву предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. За это ему грозило до семи лет тюрьмы. Добавим, что он находится по стражей с июня 2021 года.
Кроме того, о работе экс-замгубернатора высказался глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор считает, что Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области.