Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Глава СК РФ: Имущество экс-замгубернатора Глаголева на 65 млн рублей арестовали

Сегодня, 11:03
Фото: Bel.ru

Глава СК РФ Бастрыкин раскрыл подробности дела бывшего замгубернатора Глаголева

По словам председателя Следственного комитета РФ, бывший начальник белгородского депстроя Евгений Глаголев незаконно потребовал от главы подрядной компании отремонтировать гимназию, а после попросил передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей. Имущество бывшего чиновника арестовали.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости» раскрыл детали дела против бывшего замгубернатора — начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева.

По словам главы федерального следкома, Глаголев незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных компаний отремонтировать гимназию, в которой он сам учился. Работы подрядчика просили выполнить за свой счёт.

Помимо этого, Евгений Глаголев требовал от того же главы компании передать ему через посредника 10 млн рублей в качестве взятки. Взамен бывший замгубернатора якобы обещал покровительство.

Дело Евгений Глаголева сейчас рассматривает суд. Имущество экс-главы белгородского департамента строительства и транспорта стоимостью более 65 млн рублей арестовали. Бывший чиновник остаётся под стражей.

Евгений Глаголев возглавлял департамент строительства и транспорта Белгородской области с 2016 по 2021 гг. С приходом нового губернатора в адрес бывшего чиновника всё чаще поступала критика по качеству и темпам работ на социальных объектах. В июне 2021 года Глаголева задержали сотрудники ФСБ.

Бывший замгубернатора остаётся в московском СИЗО. Сам он уже подавал жалобу на свой арест, а адвокаты заявляли, что его могли оговорить.

Евгения Глаголева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет тюрьмы). Также ранее сообщалось, что ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ — до семи лет тюрьмы).

В свою очередь Октябрьский районный суд Белгорода планировал пересмотреть административное дело против Глаголева.

Суд пересмотрит административное дело против экс-главы депстроя Глаголева
Узнать подробнее
Читайте также:
Как Глаголев «развалил» строительную отрасль в Белгородской областиЕвгений Глаголев написал заявление об увольнении по собственному желаниюВячеслав Гладков: Евгений Глаголев не воспользовался своим шансом
#Инна Рогова#Общество#Коррупция#Белгородская область#Евгений Глаголев#Александр бастрыкин#Взятка#Суд#Уголовное дело#Гимназия#Арест имущества
Подпишитесь
В зоне СВО погиб военнослужащий из Белгородской области
Сегодня, 12:10
Дорого и опасно: какие элитные коттеджи продают в Белгородской области
Сегодня, 13:17
Юрий Клепиков представил Белгородскую область в составе Совета законодателей
Сегодня, 14:23
Три пряника и сок: белгородцы жалуются на состав сухпайков в приграничье
Сегодня, 14:39
Без «тусы», но с гостиницей и ТРК: как будут исправлять «позор в центре Белгорода»
Сегодня, 07:59