Глава СК РФ: Имущество экс-замгубернатора Глаголева на 65 млн рублей арестовали

Евгений Глаголев возглавлял департамент строительства и транспорта Белгородской области с 2016 по 2021 гг. С приходом нового губернатора в адрес бывшего чиновника всё чаще поступала критика по качеству и темпам работ на социальных объектах. В июне 2021 года Глаголева задержали сотрудники ФСБ.