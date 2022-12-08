Глава СК РФ: Имущество экс-замгубернатора Глаголева на 65 млн рублей арестовали

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости» раскрыл детали дела против бывшего замгубернатора — начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева.
По словам главы федерального следкома, Глаголев незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных компаний отремонтировать гимназию, в которой он сам учился. Работы подрядчика просили выполнить за свой счёт.
Помимо этого, Евгений Глаголев требовал от того же главы компании передать ему через посредника 10 млн рублей в качестве взятки. Взамен бывший замгубернатора якобы обещал покровительство.
Дело Евгений Глаголева сейчас рассматривает суд. Имущество экс-главы белгородского департамента строительства и транспорта стоимостью более 65 млн рублей арестовали. Бывший чиновник остаётся под стражей.
Евгений Глаголев возглавлял департамент строительства и транспорта Белгородской области с 2016 по 2021 гг. С приходом нового губернатора в адрес бывшего чиновника всё чаще поступала критика по качеству и темпам работ на социальных объектах. В июне 2021 года Глаголева задержали сотрудники ФСБ.
Бывший замгубернатора остаётся в московском СИЗО. Сам он уже подавал жалобу на свой арест, а адвокаты заявляли, что его могли оговорить.
Евгения Глаголева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет тюрьмы). Также ранее сообщалось, что ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ — до семи лет тюрьмы).
В свою очередь Октябрьский районный суд Белгорода планировал пересмотреть административное дело против Глаголева.