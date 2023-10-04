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Евгений Глаголев

Экс-глава белгородского депстроя Глаголев хочет обжаловать приговор

4 октября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Евгений Глаголев
Приговор Евгению Глаголеву вынесли 21 сентября. 4 октября стало известно, что на него поступило апелляционное представление, указано в картотеке дел Таганского районного суда.

Стало известно, что экс-замгубернатора Белгородской области Евгений Глаголев пытается обжаловать приговор, который ему вынесли 21 сентября. 4 октября поступило апелляционное представление. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

21 сентября бывшему главе департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгению Глаголеву вынесли приговор по уголовному делу о получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Ему определили наказание в виде девяти лет колонии. Помимо этого, бывшему чиновнику назначили штраф в размере 20,5 млн рублей. Глаголеву также запретили работать в органах власти семь лет.

Приговор огласили в Таганском районном суде Москвы. Обвинения запрашивало для подсудимого срок в 14 лет тюрьмы.

Евгения Глаголева задержали в июне 2021 года. Сообщалось, что бывший чиновник незаконно потребовал от главы подрядной организации отремонтировать гимназию за свой счёт и просил передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей.

В мае 2022 года Евгению Глаголеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

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#Приговор#Белгородская область#Москва#Уголовное дело#Суд#Евгений Глаголев#Апелляция#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых
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