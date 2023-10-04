Экс-глава белгородского депстроя Глаголев хочет обжаловать приговор

21 сентября бывшему главе департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгению Глаголеву вынесли приговор по уголовному делу о получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Ему определили наказание в виде девяти лет колонии. Помимо этого, бывшему чиновнику назначили штраф в размере 20,5 млн рублей. Глаголеву также запретили работать в органах власти семь лет.