Экс-глава белгородского депстроя Глаголев хочет обжаловать приговор

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Стало известно, что экс-замгубернатора Белгородской области Евгений Глаголев пытается обжаловать приговор, который ему вынесли 21 сентября. 4 октября поступило апелляционное представление. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.
21 сентября бывшему главе департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгению Глаголеву вынесли приговор по уголовному делу о получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Ему определили наказание в виде девяти лет колонии. Помимо этого, бывшему чиновнику назначили штраф в размере 20,5 млн рублей. Глаголеву также запретили работать в органах власти семь лет.
Приговор огласили в Таганском районном суде Москвы. Обвинения запрашивало для подсудимого срок в 14 лет тюрьмы.
Евгения Глаголева задержали в июне 2021 года. Сообщалось, что бывший чиновник незаконно потребовал от главы подрядной организации отремонтировать гимназию за свой счёт и просил передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей.
В мае 2022 года Евгению Глаголеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.