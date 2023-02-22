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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

За сегодняшний день в Курской области зафиксировали 24 прилёта

22 февраля 2023, 16:20
Фото: Соцсети губернатора Курской области Романа Старовойта
По информации губернатора Романа Старовойта, обошлось без пострадавших.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 22 февраля, ВСУ неоднократно обстреливали Шебекинский горокруг Белгородской области. Всего пострадали трое человек: один мужчина в тяжёлом состоянии находится в больнице, другой получил контузию, а у женщины ранения нижних конечностей. Не обошлось и без повреждений населённых пунктов.

Однако Курская область 22 февраля тоже подверглась обстрелам с украинской стороны — всего там зафиксировали 24 прилёта.

По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, 16 снарядов прилетели в сёла Гуево и Горналь Суджанского района. Пострадавших и разрушений нет. Ещё около восьми прилётов пришлось на территорию сахарного завода в посёлке Тёткино Глушковского района.

Главное, что здесь тоже обошлось без пострадавших. Однако повреждения получили производственные постройки: выбиты окна, осколками посечены стены, в одной из них пробит сквозной проём.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Фото: Соцсети губернатора Курской области Романа Старовойта
Третий человек пострадал при обстреле Шебекино
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Повреждения домов и зданий после обстрела#Происшествия#Обстрел#СВО#Курская область#Роман Старовойт
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