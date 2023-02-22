За сегодняшний день в Курской области зафиксировали 24 прилёта

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Сегодня, 22 февраля, ВСУ неоднократно обстреливали Шебекинский горокруг Белгородской области. Всего пострадали трое человек: один мужчина в тяжёлом состоянии находится в больнице, другой получил контузию, а у женщины ранения нижних конечностей. Не обошлось и без повреждений населённых пунктов.
Однако Курская область 22 февраля тоже подверглась обстрелам с украинской стороны — всего там зафиксировали 24 прилёта.
По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, 16 снарядов прилетели в сёла Гуево и Горналь Суджанского района. Пострадавших и разрушений нет. Ещё около восьми прилётов пришлось на территорию сахарного завода в посёлке Тёткино Глушковского района.
Главное, что здесь тоже обошлось без пострадавших. Однако повреждения получили производственные постройки: выбиты окна, осколками посечены стены, в одной из них пробит сквозной проём.
Роман Старовойт, губернатор Курской области