За сегодняшний день в Курской области зафиксировали 24 прилёта

Сегодня, 22 февраля, ВСУ неоднократно обстреливали Шебекинский горокруг Белгородской области. Всего пострадали трое человек: один мужчина в тяжёлом состоянии находится в больнице, другой получил контузию, а у женщины ранения нижних конечностей. Не обошлось и без повреждений населённых пунктов.