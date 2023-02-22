Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Третий человек пострадал при обстреле Шебекино

22 февраля 2023, 15:15
Фото: 1MI
Женщина с ранением нижних конечностей уже находится в медучреждении, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 22 февраля, ВСУ неоднократно обстреливали Шебекинский городской округ. Ранее стало известно о двух пострадавших мужчинах, у одного из которых лёгкая контузия, у другого — крайне тяжёлое состояние, он находится в больнице.

Вечером стало известно о третьей пострадавшей — женщине с ранением нижних конечностей. Её поместили в медучреждение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Женщина с ранением нижних конечностей находится в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водойБелгородцам напомнили о возможности получать оповещения об обстреле через приложениеПри повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавшийОчевидцы сообщают о крупном пожаре после повторного обстрела под Белгородом
#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пострадавшая#Раненая#Происшествия#Обстрел#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой
Сегодня, 13:31
После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
Сегодня, 11:51
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45