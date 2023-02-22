Третий человек пострадал при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
Сегодня, 22 февраля, ВСУ неоднократно обстреливали Шебекинский городской округ. Ранее стало известно о двух пострадавших мужчинах, у одного из которых лёгкая контузия, у другого — крайне тяжёлое состояние, он находится в больнице.
Вечером стало известно о третьей пострадавшей — женщине с ранением нижних конечностей. Её поместили в медучреждение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Женщина с ранением нижних конечностей находится в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области