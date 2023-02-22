Третий человек пострадал при обстреле Шебекино

Сегодня, 22 февраля, ВСУ неоднократно обстреливали Шебекинский городской округ. Ранее стало известно о двух пострадавших мужчинах, у одного из которых лёгкая контузия, у другого — крайне тяжёлое состояние, он находится в больнице.