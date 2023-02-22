Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Среда, 22 февраля, стала тяжёлым днём для приграничья. Под обстрел попало село Первое Цепляево в Шебекинском горокруге.
Пострадавших нет, но есть повреждения в трёх домах. В них выбиты окна, посечены заборы и фасады. Помимо этого, вспыхнули две хозпостройки. На месте работают пожарные расчёты. Подомовой обход продолжается.
Около 16:00 стало известно об обстреле Шебекино — третьем за день. Информации о последствиях от официальных лиц не было. Известно лишь, что в городе частично нет воды.
В Белоблводоканале подтвердили проблему и добавили, что причина — остановка насосного оборудования. «В течение полутора часов в центральной части города может наблюдаться снижение давления вплоть до полного отсутствия воды», — сообщили в пресс-службе ведомства.