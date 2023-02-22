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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой

22 февраля 2023, 13:31
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Три дома повреждены в результате нового обстрела под Белгородом

В этот раз под огнём было село Первое Цепляево. Обошлось без пострадавших. Три дома получили повреждения, загорелись две хозпостройки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Тем временем в Шебекино наблюдаются перебои с водой.
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Обстрел

Среда, 22 февраля, стала тяжёлым днём для приграничья. Под обстрел попало село Первое Цепляево в Шебекинском горокруге.

Пострадавших нет, но есть повреждения в трёх домах. В них выбиты окна, посечены заборы и фасады. Помимо этого, вспыхнули две хозпостройки. На месте работают пожарные расчёты. Подомовой обход продолжается.

Около 16:00 стало известно об обстреле Шебекино — третьем за день. Информации о последствиях от официальных лиц не было. Известно лишь, что в городе частично нет воды.

В Белоблводоканале подтвердили проблему и добавили, что причина — остановка насосного оборудования. «В течение полутора часов в центральной части города может наблюдаться снижение давления вплоть до полного отсутствия воды», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
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