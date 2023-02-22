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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший

22 февраля 2023, 10:28
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Мужчина пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области

После попадания снарядов торговый центр загорелся. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивают как крайне тяжёлое, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

При повторном обстреле Шебекино 22 февраля пострадал мужчина, у него осколочные ранения. Пациента доставили в местную больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что снаряды при повторном обстреле попали в торговый центр. В результате объект загорелся. Ранее очевидцы присылали кадры густого чёрного дыма.

На месте работают оперативные службы. Спасатели уже приступили к тушению огня.

Напомним, что при первом обстреле Шебекино 22 февраля снаряды попали в частный сектор. Повреждения получили три дома.

При обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге 20 февраля погибла женщина. Ещё один человек пострадал. Днём ранее погибла 12-летняя девочка: снаряд разорвался прямо за её спиной.

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