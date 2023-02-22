При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
При повторном обстреле Шебекино 22 февраля пострадал мужчина, у него осколочные ранения. Пациента доставили в местную больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что снаряды при повторном обстреле попали в торговый центр. В результате объект загорелся. Ранее очевидцы присылали кадры густого чёрного дыма.
На месте работают оперативные службы. Спасатели уже приступили к тушению огня.
Напомним, что при первом обстреле Шебекино 22 февраля снаряды попали в частный сектор. Повреждения получили три дома.
При обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге 20 февраля погибла женщина. Ещё один человек пострадал. Днём ранее погибла 12-летняя девочка: снаряд разорвался прямо за её спиной.