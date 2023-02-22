Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
При обстреле Шебекино 22 февраля пострадало двое мужчин. О втором сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
У пострадавшего — контузия. Его тоже госпитализировали. Состояние пострадавшего — средней степени тяжести.
В результате обстрела снаряды попали по торговому центру, объект загорелся. Пожар уже ликвидировали. Спасатели проливают и охлаждают конструкции.
При повторном обстреле, помимо ТЦ, пострадал частный жилой дом — повреждения получила кровля. Рабочие уже приступили к её восстановлению.
Напомним, что состояние первого пострадавшего медики оценивают как крайне тяжёлое.