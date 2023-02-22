Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух

Гладков сообщил об ещё одном пострадавшем при обстреле под Белгородом

В результате происшествия госпитализировали ещё одного мужчину, он в состоянии средней степени тяжести. Что касается пожара в ТЦ, его уже ликвидировали, сообщил губернатор.