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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух

22 февраля 2023, 11:27
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил об ещё одном пострадавшем при обстреле под Белгородом

В результате происшествия госпитализировали ещё одного мужчину, он в состоянии средней степени тяжести. Что касается пожара в ТЦ, его уже ликвидировали, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

При обстреле Шебекино 22 февраля пострадало двое мужчин. О втором сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У пострадавшего — контузия. Его тоже госпитализировали. Состояние пострадавшего — средней степени тяжести.

В результате обстрела снаряды попали по торговому центру, объект загорелся. Пожар уже ликвидировали. Спасатели проливают и охлаждают конструкции.

При повторном обстреле, помимо ТЦ, пострадал частный жилой дом — повреждения получила кровля. Рабочие уже приступили к её восстановлению.

Напомним, что состояние первого пострадавшего медики оценивают как крайне тяжёлое.

При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
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