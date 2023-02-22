Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
22 февраля под обстрел попал город Шебекино. СМС-предупреждения с просьбой спуститься в укрытия местные жители стали получать около полудня.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряды попали по частному сектору. Повреждения зафиксировали в трёх домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Обход территории продолжается.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее громкие звуки раздались над Белгородом и Белгородским районом. О последствиях на земле не сообщалось.
Дополнение. Уже после полудня шебекинцы вновь начали получать СМС об обстреле. Подробностей пока нет.