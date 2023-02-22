Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области

22 февраля 2023, 09:32
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Шебекино
Повреждения зафиксировали в трёх домах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Подомовой обход продолжается.
Сюжет
Обстрел

22 февраля под обстрел попал город Шебекино. СМС-предупреждения с просьбой спуститься в укрытия местные жители стали получать около полудня.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряды попали по частному сектору. Повреждения зафиксировали в трёх домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады. Обход территории продолжается.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее громкие звуки раздались над Белгородом и Белгородским районом. О последствиях на земле не сообщалось.

Дополнение. Уже после полудня шебекинцы вновь начали получать СМС об обстреле. Подробностей пока нет. 

Над Белгородом прогремели мощные взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Добрая была»: белгородцы рассказали о погибшей при обстреле девочкеГладков показал последствия двух обстрелов белгородского селаШестой обстрел за день: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Частный сектор#Снаряды#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Сегодня, 11:27
Специалисты Белгородэнерго стали лауреатами конкурса «Инженер года-2022»
Сегодня, 08:28
БНР, голуби-террористы и мэр в плену: самые нелепые фейки о Белгороде за год СВО
Сегодня, 05:43
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45