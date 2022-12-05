Увольнения врачей, Белый квартал и историю Лизы из Шебекино обсуждали белгородцы

За время спецоперации 91 врач уволился и уехал за пределы Белгородской области. Нехватка медиков в регионе сохраняется. Как рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников, не хватает 38 врачей и 458 медработников среднего звена.
В 2022 году в регион хотели привлечь 382 врача, на деле вышло 335. Министр здравоохранения области добавил, что 62 медработника отказались переезжать в регион по программе предоставления жилья, ещё 56 решили не исполнять целевые обязательства по договорам, заключённым в 2016 году.
15-летняя Лиза из Шебекино, которую серьёзно ранили во время обстрела города, рассказала свою историю на федеральном телевидении. Сюжет снял телеканал НТВ. Снаряд попал в дом девочки-подростка 17 ноября. Её положили в больницу с двумя открытыми переломами и множественными ранениями.
По словам Елизаветы, когда всё случилось, ей говорили не терять сознание. Она боялась, что умрёт. От комнаты девочки почти ничего не осталось. В самый страшный для неё день она ждала друзей.
Власти поделились тем, каким станет Белый квартал в центре Белгорода. Квартал разделят на пять зон, построят 21 новый объект. Часть из них сдадут уже в декабре 2024 года — торговый центр и гостиницу.
В квартале также появятся парковка, два въезда, офисные здания, кафе, ресторан, гостиница, амфитеатр. Их построят к декабрю 2025 года. Общая площадь квартала превысит 105 тыс. кв. м. Здания займут чуть более 57 тыс. кв. м.