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Увольнения врачей, Белый квартал и историю Лизы из Шебекино обсуждали белгородцы

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
С начала СВО 91 медик уволился и покинул регион, 15-летняя девочка рассказала о своём состоянии после обстрела, а в областном правительстве показали, каким будет Белый квартал.

Уехавшие врачи

За время спецоперации 91 врач уволился и уехал за пределы Белгородской области. Нехватка медиков в регионе сохраняется. Как рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников, не хватает 38 врачей и 458 медработников среднего звена.

В 2022 году в регион хотели привлечь 382 врача, на деле вышло 335. Министр здравоохранения области добавил, что 62 медработника отказались переезжать в регион по программе предоставления жилья, ещё 56 решили не исполнять целевые обязательства по договорам, заключённым в 2016 году.

С начала спецоперации 91 белгородский врач уволился и уехал за пределы области
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История Лизы

15-летняя Лиза из Шебекино, которую серьёзно ранили во время обстрела города, рассказала свою историю на федеральном телевидении. Сюжет снял телеканал НТВ. Снаряд попал в дом девочки-подростка 17 ноября. Её положили в больницу с двумя открытыми переломами и множественными ранениями.

По словам Елизаветы, когда всё случилось, ей говорили не терять сознание. Она боялась, что умрёт. От комнаты девочки почти ничего не осталось. В самый страшный для неё день она ждала друзей.

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Белый квартал

Власти поделились тем, каким станет Белый квартал в центре Белгорода. Квартал разделят на пять зон, построят 21 новый объект. Часть из них сдадут уже в декабре 2024 года — торговый центр и гостиницу.

В квартале также появятся парковка, два въезда, офисные здания, кафе, ресторан, гостиница, амфитеатр. Их построят к декабрю 2025 года. Общая площадь квартала превысит 105 тыс. кв. м. Здания займут чуть более 57 тыс. кв. м.

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#Наталья Корявых#Итоги#Обстрелы#Медики#Белый квартал#Общество#Белгородская область
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