Информация о массовой заболеваемости юных белгородцев в Туле не подтвердилась

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Жительница Белгородской области сообщила, что в тульском лагере «Новая волна» высокий процент заболеваемости среди юных белгородцев. По её словам, школьники «болеют целыми корпусами». У юных пациентов — гнойная ангина и высокая температура.
«Врача нет. Только медсестра, которая брызгает горло и иногда даёт что-то от температуры. Есть, правда, изолятор, куда особо больных отправляют. Дети лечат себя сами», — поделилась переживаниями женщина.
В ситуацию вмешался министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Он ответил, что проведена проверка на предмет массовой заболеваемости детей гнойной ангиной. По её результатам установлено, что в детском лагере находятся 214 детей, из них четверо были в изоляторе и находились под наблюдением медицинского персонала. Медицинское обслуживание детей осуществляется круглосуточно. Всем четырём детям оказана медицинская помощь.
25 апреля главный педиатр Тульской области осмотрел всех четверых детей. Врач подтвердил, что все дети здоровы, и они были возвращены в свои отряды. Информация о массовой заболеваемости не подтвердилась.
Андрей Милёхин