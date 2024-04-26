Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Дети

Информация о массовой заболеваемости юных белгородцев в Туле не подтвердилась

26 апреля 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
Дети
Белгородка рассказала о том, что в тульском лагере дети болеют гнойной ангиной и страдают от высокой температуры. Глава регионального минобра Андрей Милёхин сообщил, что информацию проверили, но заболевших оказалось меньше.

Жительница Белгородской области сообщила, что в тульском лагере «‎Новая волна»‎ высокий процент заболеваемости среди юных белгородцев. По её словам, школьники «болеют целыми корпусами». У юных пациентов — гнойная ангина и высокая температура.

«Врача нет. Только медсестра, которая брызгает горло и иногда даёт что-то от температуры. Есть, правда, изолятор, куда особо больных отправляют. Дети лечат себя сами»‎, — поделилась переживаниями женщина.

В ситуацию вмешался министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Он ответил, что проведена проверка на предмет массовой заболеваемости детей гнойной ангиной. По её результатам установлено, что в детском лагере находятся 214 детей, из них четверо были в изоляторе и находились под наблюдением медицинского персонала. Медицинское обслуживание детей осуществляется круглосуточно. Всем четырём детям оказана медицинская помощь.

25 апреля главный педиатр Тульской области осмотрел всех четверых детей. Врач подтвердил, что все дети здоровы, и они были возвращены в свои отряды. Информация о массовой заболеваемости не подтвердилась.
Андрей Милёхин
Гладков рассказал о ситуации в детском лагере, на который ранее жаловались белгородцы
Узнать подробнее
Читайте также:
От клещей не обрабатывают, душ без замков: белгородцев не устроил лагерь в ИжевскеПосле жалоб белгородских родителей в костромском детском лагере сменят повара
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Лагерь#Тульская область#Белгород#Андрей Милёхин
Подпишитесь
«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании
Сегодня, 11:35
Ипотека под 2% и выплаты: на что могут рассчитывать оставшиеся без жилья белгородцы?
Сегодня, 11:09
Всё-таки не Сахара: белгородцам назвали ещё одну причину жёлтого неба
Сегодня, 08:48
Белгородский суд оставил без изменения приговор суда по делу о взятке в 1,4 млн
Сегодня, 10:40
«Не омрачайте память дедов»: не все оценили идею акции «Портрет Героя на сердце»
Сегодня, 11:22
Какие выплаты положены ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня, 13:27
"