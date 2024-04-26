Информация о массовой заболеваемости юных белгородцев в Туле не подтвердилась

В ситуацию вмешался министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Он ответил, что проведена проверка на предмет массовой заболеваемости детей гнойной ангиной. По её результатам установлено, что в детском лагере находятся 214 детей, из них четверо были в изоляторе и находились под наблюдением медицинского персонала. Медицинское обслуживание детей осуществляется круглосуточно. Всем четырём детям оказана медицинская помощь.