Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В белгородской мэрии рассказали, где примут фотографии фронтовиков для акции

«Не омрачайте память дедов»: не все оценили идею акции «Портрет Героя на сердце»

26 апреля 2024, 11:22
Фото: 1MI

В белгородской мэрии рассказали, где примут фотографии фронтовиков для акции

В мэрии предложили присоединиться к акции «Портрет Героя на сердце», разместив фотографию на футболке, бейдже. Однако не все белгородцы эту идею оценили. Вместе с тем в мэрии готовы принять фотографии фронтовиков, чтобы разместить их на окнах зданий.

Жительница Белгорода поинтересовалась, где можно выставить фотографии своих родственников, который участвовали в Великой Отечественной войне.

«В автобусах для меня дорого, машины у меня нет, а окна квартиры видят только птицы. Есть ли в Белгороде такие места?»‎ — поинтересовалась белгородка

В мэрии ей ответили, что в этом году проходит акция «Окна Победы». В её рамках можно разместить фото участников Великой Отечественной войне на окнах жилых домов, учреждений и организаций, а также на автомобилях.

Предложили белгородке и ещё один вариант.

«Также можно присоединиться к акции „Портрет Героя на сердце“, разместив фотографию на футболке, бейдже», — говорится в сообщении мэрии.

Однако белгородку идея такой акции возмутила.

«Какие футболки? Какие бейджики? Не омрачайте память дедов!» — пишет в ответ белгородка.

Урегулировать спор удалось мэру Валентину Демидову.

Конечно, в Белгороде достаточно административных зданий, муниципальных учреждений. Многие из них находятся в центре. Ко Дню Победы на окнах зданий размещаются портреты Героев Великой Отечественной. Поэтому все желающие могут принести фотографии своих родных-фронтовиков в мэрию города на Гражданский проспект, 38. К Великому празднику мы обязательно разместим их на окнах фасадов наших зданий.
Валентин Демидов
Белгородцам предложили присоединиться к акции «Окна Победы»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Бессмертный полк» в России не будут проводить в очном форматеБелгород начали украшать к 9 Мая: видео
#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Акция#Новости Белгорода#День Победы#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании
Сегодня, 11:35
Ипотека под 2% и выплаты: на что могут рассчитывать оставшиеся без жилья белгородцы?
Сегодня, 11:09
Всё-таки не Сахара: белгородцам назвали ещё одну причину жёлтого неба
Сегодня, 08:48
Белгородский суд оставил без изменения приговор суда по делу о взятке в 1,4 млн
Сегодня, 10:40
Какие выплаты положены ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня, 13:27
"