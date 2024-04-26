«Не омрачайте память дедов»: не все оценили идею акции «Портрет Героя на сердце»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Жительница Белгорода поинтересовалась, где можно выставить фотографии своих родственников, который участвовали в Великой Отечественной войне.
«В автобусах для меня дорого, машины у меня нет, а окна квартиры видят только птицы. Есть ли в Белгороде такие места?» — поинтересовалась белгородка
В мэрии ей ответили, что в этом году проходит акция «Окна Победы». В её рамках можно разместить фото участников Великой Отечественной войне на окнах жилых домов, учреждений и организаций, а также на автомобилях.
Предложили белгородке и ещё один вариант.
«Также можно присоединиться к акции „Портрет Героя на сердце“, разместив фотографию на футболке, бейдже», — говорится в сообщении мэрии.
Однако белгородку идея такой акции возмутила.
«Какие футболки? Какие бейджики? Не омрачайте память дедов!» — пишет в ответ белгородка.
Урегулировать спор удалось мэру Валентину Демидову.
Конечно, в Белгороде достаточно административных зданий, муниципальных учреждений. Многие из них находятся в центре. Ко Дню Победы на окнах зданий размещаются портреты Героев Великой Отечественной. Поэтому все желающие могут принести фотографии своих родных-фронтовиков в мэрию города на Гражданский проспект, 38. К Великому празднику мы обязательно разместим их на окнах фасадов наших зданий.
Валентин Демидов