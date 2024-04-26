«Не омрачайте память дедов»: не все оценили идею акции «Портрет Героя на сердце»

В белгородской мэрии рассказали, где примут фотографии фронтовиков для акции

В мэрии предложили присоединиться к акции «Портрет Героя на сердце», разместив фотографию на футболке, бейдже. Однако не все белгородцы эту идею оценили. Вместе с тем в мэрии готовы принять фотографии фронтовиков, чтобы разместить их на окнах зданий.

Сюжет Новости Белгорода