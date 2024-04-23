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Акция «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» в России не будут проводить в очном формате

23 апреля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Акция «Бессмертный полк»
Шествие отменили из соображений безопасности, сообщает РБК со ссылкой на организаторов. В Белгородской области акции в очном формате тоже не будет: соответствующее решение приняли ранее.

Шествие «Бессмертного полка» в 2024 году проводить не будут. Акцию перенесут в онлайн-формат. Соответствующее решение приняли из-за существующих угроз общественной безопасности.

Напомним, что ранее власти объявили, что очных мероприятий на День Победы не будет в Белгородской области. В регионе отменён очный формат акции «Бессмертного полка». На административных и учебных зданиях, а также на центральных улицах появятся «Окна Победы». В некоторых муниципалитетах пройдут «Субботники памяти».

Столицу региона уже начали украшать к 9 Мая. Накануне на Гражданском проспекте начали монтировать символы Великой Победы.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Россия#День Победы#9 мая#Бессмертный полк
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