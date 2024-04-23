«Бессмертный полк» в России не будут проводить в очном формате

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Шествие «Бессмертного полка» в 2024 году проводить не будут. Акцию перенесут в онлайн-формат. Соответствующее решение приняли из-за существующих угроз общественной безопасности.
Напомним, что ранее власти объявили, что очных мероприятий на День Победы не будет в Белгородской области. В регионе отменён очный формат акции «Бессмертного полка». На административных и учебных зданиях, а также на центральных улицах появятся «Окна Победы». В некоторых муниципалитетах пройдут «Субботники памяти».
Столицу региона уже начали украшать к 9 Мая. Накануне на Гражданском проспекте начали монтировать символы Великой Победы.