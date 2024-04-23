«Бессмертный полк» в России не будут проводить в очном формате

Напомним, что ранее власти объявили, что очных мероприятий на День Победы не будет в Белгородской области. В регионе отменён очный формат акции «Бессмертного полка». На административных и учебных зданиях, а также на центральных улицах появятся «Окна Победы». В некоторых муниципалитетах пройдут «Субботники памяти».