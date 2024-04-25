Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В этом году из-за оперативной обстановки акцию «Бессмертный полк» не будут проводить в привычном формате шествия. В связи с этим белгородцам предложили присоединиться к акции «Окна Победы».
Суть акции заключается в том, чтобы на фасадных окнах административных зданий, школ, детских садов и жилых домов разместить портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Участвовать в акции могут все желающие. Окна можно украсить портретами своих предков, выдающихся исторических личностей, а также рисунками и тематическими надписями.
В автобусах Белгорода уже появились портреты участников Великой Отечественной войны. По официальной информации, портреты героев и участников Великой Отечественной войны появятся в 517 автобусах, которые курсируют по маршрутам Белгородской агломерации. Фото погибших участников СВО размещать в автобусах ко Дню Победы не планируют.