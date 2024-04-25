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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

«Окна Победы» в белгородских автобусах

Белгородцам предложили присоединиться к акции «Окна Победы»

25 апреля 2024, 13:43
Фото: Bel.ru
«Окна Победы» в белгородских автобусах
Из-за отмены акции «Бессмертный полк» белгородцам предложили принять участие в другой — «Окна Победы». Окна можно украсить портретами своих предков, выдающихся исторических личностей, а также рисунками и тематическими надписями, рассказал мэр Белгорода.

В этом году из-за оперативной обстановки акцию «Бессмертный полк» не будут проводить в привычном формате шествия. В связи с этим белгородцам предложили присоединиться к акции «Окна Победы».

Суть акции заключается в том, чтобы на фасадных окнах административных зданий, школ, детских садов и жилых домов разместить портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Участвовать в акции могут все желающие. Окна можно украсить портретами своих предков, выдающихся исторических личностей, а также рисунками и тематическими надписями.

В автобусах Белгорода уже появились портреты участников Великой Отечественной войны. По официальной информации, портреты героев и участников Великой Отечественной войны появятся в 517 автобусах, которые курсируют по маршрутам Белгородской агломерации. Фото погибших участников СВО размещать в автобусах ко Дню Победы не планируют.

Будут ли в Белгороде отмечать День Победы и в какие регионы увезут школьников?
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