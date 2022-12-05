ТРК с шоурумом и фуд-холлом и апарт-отели: что хотят построить в Белом квартале

Региональное правительство правительство представило концепцию Белого квартала в областном центре. Квартал разделят на пять зон, здесь появятся новые здания, в том числе ТРК, концертный зал и лекторий. Часть построек сдадут в декабре 2024 года.
Входная зона расположится между рестораном «Башня» и домом № 47 по проспекту Славы. Здесь же появятся здание гостиницы и пешеходная аллея, ведущая вглубь квартала.
Во второй зоне будут находиться объекты садово-паркового искусства — Меловая гора. Там появятся смотровые площадки, прогулочные тропинки и детская площадка.
Отдельную зону выделят под ТРК. На здании комплекса выполнят озеленение, внутри появятся фуд-холл и шоурумы «мировых брендов и российских молодых торговых марок».
Четвёртой станет зона офисов и стрит-ретейла — плотная застройка с небольшими зданиями. На первых этажах появятся торговые точки, объекты культуры, общепит. Выше будут находиться офисы и апарт-отели.
Зона центральной площади и второй входной группы в квартал должна стать местом для проведения мероприятий. В планах — построить концертный зал с эксплуатируемой зелёной кровлей. Также появятся амфитеатр и выставочное пространство.
Согласно проекту, планируется объединение квартала с пешеходной улицей 50-летия Белгородской области и Свято-Троицким бульваром. Внутри квартала собираются создать сеть улиц и общественных пространств для прогулок, разместить музей истории города и объекты культуры. Основной акцент сделают на границах исторических мест декоративными способами. Речь, например, о выделении мощения с помощью контура исторической линии застройки монастыря.
Основным цветом при оформлении квартала будет белый. Он символизирует меловые горы.
В планах — построить 21 новый объект. В их числе два въезда, паркинг, кафе, ресторан, гостиница, амфитеатр, ТРЦ. Общая площадь квартала превысит 105 тыс. кв. м. Здания займут чуть более 57 тыс. кв. м.
Торговый центр и гостиницу планируют сдать в декабре 2024 года, а концертный зал, лекторий, офисные здания и объекты общепита — в декабре 2025 года.