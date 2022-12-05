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ТРК с шоурумом и фуд-холлом и апарт-отели: что хотят построить в Белом квартале

Сегодня, 12:24
Фото: Правительство Белгородской области
Предлагаемая планировка Белого квартала

Белгородское правительство представило концепцию Белого квартала

Квартал разделят на пять зон, здесь построят ТРК, гостиницу, кафе и ресторан, лекторий, концертный зал. Часть объектов планируют сдать уже в декабре 2024 года.

Региональное правительство правительство представило концепцию Белого квартала в областном центре. Квартал разделят на пять зон, здесь появятся новые здания, в том числе ТРК, концертный зал и лекторий. Часть построек сдадут в декабре 2024 года.

Входная зона расположится между рестораном «Башня» и домом № 47 по проспекту Славы. Здесь же появятся здание гостиницы и пешеходная аллея, ведущая вглубь квартала.

Во второй зоне будут находиться объекты садово-паркового искусства — Меловая гора. Там появятся смотровые площадки, прогулочные тропинки и детская площадка.

Отдельную зону выделят под ТРК. На здании комплекса выполнят озеленение, внутри появятся фуд-холл и шоурумы «мировых брендов и российских молодых торговых марок».

Четвёртой станет зона офисов и стрит-ретейла — плотная застройка с небольшими зданиями. На первых этажах появятся торговые точки, объекты культуры, общепит. Выше будут находиться офисы и апарт-отели.

Зона центральной площади и второй входной группы в квартал должна стать местом для проведения мероприятий. В планах — построить концертный зал с эксплуатируемой зелёной кровлей. Также появятся амфитеатр и выставочное пространство.

Согласно проекту, планируется объединение квартала с пешеходной улицей 50-летия Белгородской области и Свято-Троицким бульваром. Внутри квартала собираются создать сеть улиц и общественных пространств для прогулок, разместить музей истории города и объекты культуры. Основной акцент сделают на границах исторических мест декоративными способами. Речь, например, о выделении мощения с помощью контура исторической линии застройки монастыря.

Основным цветом при оформлении квартала будет белый. Он символизирует меловые горы.

В планах — построить 21 новый объект. В их числе два въезда, паркинг, кафе, ресторан, гостиница, амфитеатр, ТРЦ. Общая площадь квартала превысит 105 тыс. кв. м. Здания займут чуть более 57 тыс. кв. м.

Торговый центр и гостиницу планируют сдать в декабре 2024 года, а концертный зал, лекторий, офисные здания и объекты общепита — в декабре 2025 года.

Концепция застройки Белого квартала в Белгороде Концепция застройки Белого квартала в Белгороде
Концепция застройки Белого квартала в Белгороде Концепция застройки Белого квартала в Белгороде
Концепция застройки Белого квартала в Белгороде
Фото: из документа регионального правительства
Концертный зал, офисы и выставочное пространство: каким будет Белый квартал
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#Наталья Корявых#Город#Белый квартал#Застройка#Общественное пространство#Белгород
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