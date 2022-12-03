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Итоги дня в Белгородской области: а был ли мальчик, заборы для пешеходов и ода ПВО

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
3 декабря белгородцы обсуждали сюжет «Мира Белогорья» о противовоздушной обороне, результаты проверки по странной травме ребёнка и пять километров ограждений возле пешеходных переходов в регионе.
Сюжет
Пво

«Панцирь», «Тор» и другие: что и кто защищает белгородское небо

Журналисты телеканала «Мир Белогорья» добрались до системы противовоздушной обороны в регионе — пообщались с военными, рассказали о ЗРК и других машинах, которые используются для поражения целей в небе над Белгородской областью.

Был и небольшой скандал с комментарием из телеграм-канала «Белгород № 1», который выглядел как пост. В итоге пришлось вносить в видео правки и перезаливать его в соцсети и другие каналы. Но посмотреть в любом случае стоит.

Три главные буквы: журналисты показали, как работает ПВО в Белгородской области
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Ни ссадин, ни гематом: странная травма мальчика не привела к уголовному делу

Полиция завершила проверку по истории с ранением семилетнего мальчика в Федосеевке Старооскольского округа возле полигона для учений. Судмедэксперт на руке ребёнка не нашёл видимых повреждений, в возбуждении уголовного дела его маме отказали.

С другой стороны, и ложного доноса со стороны родительницы не нашли. Наделавшая шума история в итоге закончилась ничем.

Полиция завершила проверку по травме семилетнего ребёнка у полигона
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Миллиард на безопасность

Региональный минстрой отчитался о мерах по обеспечению безопасности на дорогах области в 2022 году. Потратили на это более 1,3 млрд рублей: сделали освещение, искусственные неровности, светофоры, «умные» переходы, разделительные ограждения на четырёхполосных трассах.

Интерес вызывает установка «заборов» — ограждений возле пешеходных переходов, которых появилось почти пять километров. Добавит ли это безопасности — покажет время.

На белгородских дорогах у переходов установили почти 5 км заборов
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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Пво#Травма мальчика#Безопасность дорог
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