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Ежедневная проверка громкоговорителей и форма для военных от Героя РФ: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгороде до конца января будут ежедневно проверять громкоговорители, ВСУ вновь обстреляли валуйский Старый Хутор, а Герой РФ Вячеслав Воробьёв начал шить одежду для военнослужащих.

Сирены — каждый день…

С сегодняшнего дня по 24 января каждый день в Белгороде будут тестировать работу системы оповещения населения. Включать громкоговорители и сирены должны в 14:30.

В день будут проверять по одному объекту. Громкоговорители и сирены протестируют в разных районах города: в центре, на Крейде, Харьковской горе.

Громкоговорители и сирены в Белгороде будут включать каждый день до конца января
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… обстрелы — тоже

В Валуйском горокруге под обстрел вновь попал Старый Хутор. Обошлось без пострадавших. В трёх домах повреждены окна и кровля. Зацепило и ЛЭП: на место происшествия оперативно выехали энергетики.

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Линейка одежды от Героя РФ

Герой России Вячеслав Воробьёв начал шить одежду для военнослужащих — форму. Белгородец признался, что много уже готово, ещё больше находится в разработке. «Бессовестные спекулянты, держитесь — конкурента нажили», — добавил Воробьёв.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Валуйский горокруг#Старый Хутор#Белгород#Вячеслав воробьёв#Обстрел ВСУ#Лэп#Громкоговорители#Сирены#Система оповещения#Одежда#Форма
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