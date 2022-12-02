Ежедневная проверка громкоговорителей и форма для военных от Героя РФ: итоги дня

С сегодняшнего дня по 24 января каждый день в Белгороде будут тестировать работу системы оповещения населения. Включать громкоговорители и сирены должны в 14:30.
В день будут проверять по одному объекту. Громкоговорители и сирены протестируют в разных районах города: в центре, на Крейде, Харьковской горе.
В Валуйском горокруге под обстрел вновь попал Старый Хутор. Обошлось без пострадавших. В трёх домах повреждены окна и кровля. Зацепило и ЛЭП: на место происшествия оперативно выехали энергетики.
Герой России Вячеслав Воробьёв начал шить одежду для военнослужащих — форму. Белгородец признался, что много уже готово, ещё больше находится в разработке. «Бессовестные спекулянты, держитесь — конкурента нажили», — добавил Воробьёв.