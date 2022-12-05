С начала спецоперации 91 белгородский врач уволился и уехал за пределы области

По данным Иконникова, в 2022 году в Белгородскую область планировали привлечь 382 врача. В настоящее время привлекли 335 медиков. Чиновник добавил, что 62 медработника отказались переезжать в регион по программе предоставления жилья. Ещё 56 человек отказались от исполнения целевых обязательств по ранее заключённым в 2016 году договорам обучения.
Также с начала спецоперации 91 врач уволился и выбыл из региона. По итогу в Белгородской области не хватает 138 врачей.
По средним медицинским работникам план был привлечь 438 человек. Изначально на работу приняли 478 человек, но из них 203 уволились. На сегодняшний день открытыми остаются 458 вакансий.
Потребность в средних медицинских работниках на начало года было 733, в настоящее время - 458, по врачам было 463, в настоящее время — 138.
Андрей Иконников
Чтобы исправить ситуацию по средним медработникам, минздрав будет работать над заключением целевых договоров. В прошлом году заключили 171 договор, в настоящее время — 380. Что касается врачей, отток происходит, в основном, из приграничных районов. Поэтому чиновник предложил дать квартиры медработникам, которые уже работают в регионе, но не в первичном звене.
Есть врачи, которые не имеют жилья, и они планируют уехать. Если мы вопрос решим, они готовы остаться. Сейчас у нас квартиры предназначены только для амбулаторного звена. Мы предлагаем выдать квартиры в приграничных районах для тех, кто работает в стационаре.
Андрей Иконников
Глава региона Вячеслав Гладков подытожил, что таким образом не будет ни квартир, ни врачей.
56 человек отказались от целевых обязательств. Вы (Андрей Иконников — прим.ред.) мне докладывали, что все эти истории с некачественным заключением договоров целевого обучения завершились в 2021 году. Вы подали в суд?
Вячеслав Гладков
Иконников ответил, что регламент следующий: если человек, который прошёл целевое обучение, не остался работать в медучреждении области, минздрав пишет уведомление в каждый вуз, где было обучение. В течение года специалист должен вернуть деньги в вуз, а вуз - в федеральный бюджет. Если этого не происходит, начинаются судебные разбирательства.
Что касается врачей, которые не приехали по программе обеспечения жильём, Гладков отметил, что цифра не соответствует отчёту.
Это попытка показать, что какая-то работа проводится. Телефонный разговор с человеком, который находится в другом регионе, с предложением приехать не является результатом работы. Результат — приезд специалиста и занятие вакантной должности.
Вячеслав Гладков
Иконников отметил, что на сегодняшний день пустуют 110 квартир.
Люди требуют качественного медобслуживания и доступности. 1,5 млрд рублей мы из областного бюджета выделили (на квартиры — прим.ред.), мне главы говорили, что не хватает денег у муниципалитетов на приобретение жилья. Все говорили, что будут этим заниматься.
Вячеслав Гладков
По итогам губернатор поручил главам подготовить отчёт по динамике решения вопроса с квартирами в разрезе каждого муниципалитета.
Мне нужно знать, где каждый руководитель муниципальных образований побывал в других регионах, о каком количестве вакансий шла речь и сколько вы (главы — прим.ред.) лично провели встреч. Не ваши заместители, а вы. Задание даю всем.
Вячеслав Гладков