С начала спецоперации 91 белгородский врач уволился и уехал за пределы области

Иконников ответил, что регламент следующий: если человек, который прошёл целевое обучение, не остался работать в медучреждении области, минздрав пишет уведомление в каждый вуз, где было обучение. В течение года специалист должен вернуть деньги в вуз, а вуз - в федеральный бюджет. Если этого не происходит, начинаются судебные разбирательства.