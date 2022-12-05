«Боялась, что потеряю сознание и умру»: рассказ 15-летней Лизы об обстреле Шебекино

17 ноября при обстреле Шебекино снаряд попал прямо в частный дом, где находилась Елизавета. Её госпитализировали с двумя открытыми переломами и многочисленными ранениями.
«Это был ужас. Я помню, как лежала на снегу, а мне говорили: не теряй сознание. Я боялась, что потеряю сознание и умру», — поделилась своими страшными воспоминаниями Лиза.
В день происшествия девушка ждала друзей. Однако после полудня ВСУ открыли огонь по Шебекино из «Градов». От комнаты Елизаветы почти ничего не осталось. Сама она оказалась под рухнувшими перекрытиями и звала на помощь.
Девушка продолжает лечиться под присмотром московских врачей в РДКБ. Сейчас она переведена в обычную палату и чувствует себя намного лучше.
По рассказу её лечащего врача, один из осколков попал в область шейного отдела позвоночника. Ещё чуть-чуть — и девушка осталась бы парализована. «Лизе очень повезло. Сейчас неврологических проблем у неё не наблюдается», — добавил медик.
На минувшей неделе девушку посетил депутат Госдумы Пётр Толстой. Он рассказал, что Елизавете становится лучше, а настроение у неё — хорошее.
Приграничные районы Белгородской и Курской областей продолжают находиться под обстрелом ВСУ. Вчера под огнём оказались село Тишанка и город Шебекино.