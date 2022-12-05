«Боялась, что потеряю сознание и умру»: рассказ 15-летней Лизы об обстреле Шебекино

Сюжет о раненной при обстреле Шебекино девушке показали на федеральном ТВ

15-летняя Елизавета в день происшествия ждала друзей, но попала под обстрел ВСУ из «Градов». От её комнаты в итоге почти ничего не осталось, сама она сильно пострадала. Воспоминаниями о том страшном дне подросток поделилась с НТВ.