Белгородский суд оставил без изменения приговор суда по делу о взятке в 1,4 млн

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Бывшего замдиректора филиала крупной компании поймали на получении взятки в 1,4 млн рублей. Руководитель одной из коммерческих структур передал деньги за общее покровительство при строительстве объектов.
В отношении бывшего должностного лица возбуждено и расследовано уголовное дело по статье за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Свердловский районный суд Белгорода признал фигуранта виновным. С учётом признания вины и активного сотрудничества со следствием ему назначили наказание в виде штрафа в 20 млн рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 10 лет.
Белгородский областной суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу.