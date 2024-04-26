Белгородский суд оставил без изменения приговор суда по делу о взятке в 1,4 млн

Свердловский районный суд Белгорода признал фигуранта виновным. С учётом признания вины и активного сотрудничества со следствием ему назначили наказание в виде штрафа в 20 млн рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 10 лет.