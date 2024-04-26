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Суд

Белгородский суд оставил без изменения приговор суда по делу о взятке в 1,4 млн

26 апреля 2024, 10:40
Фото: 1MI
Суд

Экс-замдиректора филиала компании в Белгороде не смог обжаловать приговор суда

Свердловский суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в 20 млн рублей и лишил права занимать должности на госслужбе на 10 лет. Белгородский областной суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения. Подробности сообщает региональное управление ФСБ.

Бывшего замдиректора филиала крупной компании поймали на получении взятки в 1,4 млн рублей. Руководитель одной из коммерческих структур передал деньги за общее покровительство при строительстве объектов.

В отношении бывшего должностного лица возбуждено и расследовано уголовное дело по статье за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Свердловский районный суд Белгорода признал фигуранта виновным. С учётом признания вины и активного сотрудничества со следствием ему назначили наказание в виде штрафа в 20 млн рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 10 лет.

Белгородский областной суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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