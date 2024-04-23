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Published Сегодня, 19:29

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Замминистра обороны РФ Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали. Что известно на данный момент?

23 апреля 2024, 19:29
Фото: 1MI

Замминистра обороны РФ Иванова задержали по подозрению в получении взятки

О задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова стало известно вечером 23 апреля. В настоящее время Следком проводит необходимые следственные действия, сообщают журналисты РИА «Новости».

Сегодня, 23 апреля, стало известно о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки не менее 1 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщают в федеральном Следкоме.

В настоящий момент следствие собирает всю информацию случившегося. Иванова могут заключить под стражу на время расследования уголовного дела — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу уже доложили о его задержании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что Тимур Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. В 1997 году окончил факультет ВМК МГУ, после чего на протяжении двух лет занимал руководящие должности в коммерческих организациях, также занимал должности на предприятиях топливно-энергетического комплекса РФ.

Иванов работает замминистра обороны РФ с 2016 года: он отвечает за вопросы жилищного обеспечения войск, строительство и капремонт объектов министерства и военную ипотеку. В начале июля 2016 года чиновник также возглавил комиссию Минобороны по наведению порядка на Балтийском флоте.

Помимо этого, чиновник с 2013 по 2016 года работал гендиректором «Оборонстроя», а в 2012 году — зампредом правительства Московской области.

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