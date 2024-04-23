Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали. Что известно на данный момент?

Отметим, что Тимур Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. В 1997 году окончил факультет ВМК МГУ, после чего на протяжении двух лет занимал руководящие должности в коммерческих организациях, также занимал должности на предприятиях топливно-энергетического комплекса РФ.