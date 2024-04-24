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Взятки

«У него интуиция была»: Глазкрицкий считает, что Сергиенко хотел вернуть ему взятку

24 апреля 2024, 15:45
Фото: Kandinsky
Взятки

Глазкрицкий снова выступил свидетелем в суде по делу Сергиенко

Глазкрицкий всё же явился на допрос. Но по видеоконференции, проведение которой защите не понравилось. Однако опрос не стал информативным. Владимир Горелик снова обвинил свидетеля в даче ложных показаний и попытках помешать судебному процессу. Так что происходит на самом деле?
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Взятка

На сегодняшнем заседании суд по делу экс-мэра Старого Оскола и директора компаний «Газпрома» в Белгороде Александра Сергиенко всё же получилось допросить Владимира Глазкрицкого, который не явился вчера, из-за чего заседание пришлось перенести на сегодня. Но уже в формате ВКС из суда в Старом Осколе.

Однако трёхчасовой опрос одного из главных свидетелей стороной защиты оказался по итогу не таким уж информативным. На подавляющую часть вопросов и адвоката Владимира Горелика, и судьи Елены Волощенко Глазкрицкий заявлял, что они либо не относятся к материалам дела, поэтому пропускал и не комментировал их, либо заявлял о том, что ничего не знает, а также, что к нему тот или иной эпизод не относится. Иногда мужчина вопросы перенаправлял подсудимому: «У Сергиенко можете спросить».

«Свои показания он дал, предварительное следствие всё это выясняло, и вопросы возникают у нас [защиты]. У сторон возникли личные счёты, ссоры и конфликты. Поэтому он [Глазкрицкий] просто мстит Сергиенко. Он будет принимать и принимает все меры для того, чтобы препятствовать установлению истины по делу. Поэтому на все вопросы он, как и отвечал ранее, так и будет отвечать, что всё это не относится к делу. Мы не можем быть зависимы от желания, настроения и правовой позиции свидетеля», — обозначил свою позицию Горелик.

Также свидетель неоднократно утверждал, несмотря на упоминания Дениса Гринякина в личных разговорах с подсудимым, что с ним никаких взаимоотношений нет. То же самое касается совместной работы, долгов друг перед другом и т. п. Однако данные факты упоминаются в переписке. К тому же, Сергиенко вёл речь в диалоге о том, что Гринякин вернёт занятые у того шесть миллионов рублей, частями в суммах от двух миллионов за раз.

На прошедших заседаниях и сам директор строительной компании «Тисайд» Денис Гринякин упоминал, что брал заём у Владимира Глазкрицкого, а тот брал в долг у него. Также Сергиенко в переписке сообщал, что отказывает давать заём, пока он не вернёт свой долг Гринякину. Свидетель заявил и то, что никаких финансовых обязательств между ним и подсудимым не было. Однако далее сам Александр Сергиенко снова предлагал денежную компенсацию Глазкрицкому, на которую тот согласился. Вопрос касался «компенсации по проекту». Какому? Свидетель не ответил. Ещё один эпизод — упоминание сделки «с Денисом в январе». На это защите свидетель заявил, что «сделок с ним у меня не было и нет».

А про суть долгов Глазкрицкий просил уточнить именно у Сергиенко. Далее в одной из переписок подсудимый высказал следующее: «Я не хочу быть перед тобой должным». Речь также шла о каких-то финансовых возвратах.

— Предъявлял ему я только за машину, которую передал в виде взятки. Напоминал о двух миллионах. Это про Mercedes, — сказал свидетель в зале суда.
— В протоколе допроса он указал, что никаких долгов между ними не было. А тут он прямо об этом заявляет. О чём он говорит? Он что, больной был, невменяемый и не понимал, о чём говорит, может, пьяный был? — вмешался Владимир Горелик и получил замечание от судьи.
— Так что мне говорить надо было?
— Правду! Насколько понятия долг и взятка совпадают?

Также Владимир Глазкрицкий заявил, что многих людей, выступающих свидетелями по делу, он не знает. В том числе некую Петрову, которая владела 1/3 ТЦ «Дубрава», как и жена свидетеля. Он указал, что даже имени её «знать не знает». При озвучивании имени Людмила в зале суда Глазкрицкий сначала подумал, что речь идёт о его супруге, Людмиле Глазкрицкой. Однако для него уточнили, что это другая Людмила. Тут же он понял, что речь идёт о Петровой. Ранее, кроме фамилии, имя женщины не упоминали.

Что касается самого объекта незавершённого строительства, торгового центра «Дубрава», то Глазкрицкий заявил, что у Сергиенко была только финансовая заинтересованность в его продаже, а не в ведении предпринимательской деятельности. После продажи центра подсудимый в переписке уточнил, что свидетель может забрать шесть миллионов рублей от всей суммы. Также предоставит ему ещё три миллиона, которые позже Гринякин должен был вернуть Сергиенко.

— Как вы можете утверждать, что давали ему взятку, если он пишет, что сумму вам вернёт? — задал вопрос свидетелю адвокат.
— Это его предположение. Что он хотел что-то вернуть. Я думаю, что он хотел вернуть всё-таки взятку, потому что понимал, что его могут привлечь.
— Так как он мог думать, что его привлекут, когда переписка — от 30 июня 2022 года, когда никаких расследований и вашей конфликтной ситуации в помине у вас не было. Как он мог думать об этом?
— У него интуиция была.

Напомним, что и ранее Владимир Горелик обвинял Владимира Глазкрицкого в даче ложных показаний и попытках запутать суд. То же самое касается и уклонений от ответов, в чём тоже обвинял. Что ещё не устроило адвоката Сергиенко? То, что вчера тот не явился на заседание, указав, что причина — неспокойная обстановка в Белгороде. Это вызвало бурное возмущение защиты и подсудимого. Предложение свидетеля о проведении ВКС защиту тоже не устроило. «Он не котлета, а мы не гарнир». Так описал Горелик возникшую ситуацию.

«Легенду придумать?» Как главный свидетель по делу Сергиенко отбивался от адвокатов
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