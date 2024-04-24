«У него интуиция была»: Глазкрицкий считает, что Сергиенко хотел вернуть ему взятку

На прошедших заседаниях и сам директор строительной компании «Тисайд» Денис Гринякин упоминал, что брал заём у Владимира Глазкрицкого, а тот брал в долг у него. Также Сергиенко в переписке сообщал, что отказывает давать заём, пока он не вернёт свой долг Гринякину. Свидетель заявил и то, что никаких финансовых обязательств между ним и подсудимым не было. Однако далее сам Александр Сергиенко снова предлагал денежную компенсацию Глазкрицкому, на которую тот согласился. Вопрос касался «компенсации по проекту». Какому? Свидетель не ответил. Ещё один эпизод — упоминание сделки «с Денисом в январе». На это защите свидетель заявил, что «сделок с ним у меня не было и нет».