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Лучший подарок для белгородцев, письма в зону СВО и разрушения от обстрелов

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
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Какими новостями жила Белгородская область 4 декабря, расскажем в этом материале.

Идеальный новогодний подарок — какой он?

Для каждого он свой, можете сказать вы. Но жители Белгорода точно определились, что попросят у Деда Мороза. Пятеро из семи опрошенных человек ответили одно и то же. Что же это, читайте в нашем материале.

Над областью сегодня громко

В это воскресенье не всем жителям Белгородской области удалось пожить без «бахов» и уже привычных громких звуков. В Волоконовском районе ударом ВСУ разрушили дом. В Шебекинском городском округе сегодня произошло сразу несколько ЧП — обстрел Шебекино, прилёты в Красное. Кроме того, ежедневно от украинских военных достаётся Мурому.

Письмо солдату

Школьники и студенты из Белгородской области могут поздравить военных из зоны СВО с Новым годом. Сделать это предлагают также детям из детдомов и различных молодёжных сообществ. Как и когда — в нашей публикации.

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#Общество#Новости Белгорода#Обстрел#СВО#Новый год#Губернатор#Белгородская область#Обстрел ВСУ#Военные#Дети#Письмо#Подарки#Кристина Семенчук
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