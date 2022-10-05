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В школах Белгородской области проводят акцию «Напиши письмо солдату»

5 октября 07:26
Фото: 1MI
Дети готовят для военных рисунки и письма. Помогают им в этом учителя.

В прямом эфире 4 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе снова запустили акцию «Напиши письмо солдату». Реализацию акции возложили на министерство образования региона.

Утром 5 октября губернатор во время поздравления педагогов с профессиональным праздником отметил, что старт акции «Напиши письмо солдату» дали именно учителя.

Удивительные истории, удивительные рисунки! Обязательно наши волонтёры передадут тем, кто сейчас с оружием в руках защищает нашу страну. И ещё раз вам большое спасибо за внимание к самым сложным проблемам, которые сейчас, безусловно, у нас есть. Но мы обязательно их все решим. Потому что мы понимаем, что мы вместе, что правда с нами, поэтому победа всегда будет только с нами.
Вячеслав Гладков

Ранее белгородцы рассказывали, что в детсадах дети посвящают рисунки и письма солдатам.

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#Общество#Эксклюзив#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Школы#Анастасия Федосеенко
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