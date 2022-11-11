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Вячеслав Гладков рассказал, куда относить письма для отправки военнослужащим

11 ноября 18:02
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Все письма упакуют в специальные непромокаемые конверты и доставят военнослужащим.
Сюжет
Военные

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, куда можно отнести письма, предназначенные для военнослужащих, чтобы их отправили в нужное место.

Глава региона ответил жительнице, что такой способ общения с военнослужащими действительно есть, и сообщил, куда можно отнести письма для их дальнейшей отправки.

Недавно говорил, что мы сейчас пытаемся настроить такую коммуникацию с военнослужащими. Письма можно приносить в центры оказания содействия военнослужащим. Они открыты в каждом муниципальном образовании.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что вчера, 10 ноября, Вячеслав Гладков показывал у себя в соцсетях, в каких непромокаемых конвертах будут отправлять письма мобилизованным белгородцам.

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#Александра Склярова#Военные#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Письма
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