Вячеслав Гладков рассказал, куда относить письма для отправки военнослужащим

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, куда можно отнести письма, предназначенные для военнослужащих, чтобы их отправили в нужное место.
Глава региона ответил жительнице, что такой способ общения с военнослужащими действительно есть, и сообщил, куда можно отнести письма для их дальнейшей отправки.
Недавно говорил, что мы сейчас пытаемся настроить такую коммуникацию с военнослужащими. Письма можно приносить в центры оказания содействия военнослужащим. Они открыты в каждом муниципальном образовании.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что вчера, 10 ноября, Вячеслав Гладков показывал у себя в соцсетях, в каких непромокаемых конвертах будут отправлять письма мобилизованным белгородцам.