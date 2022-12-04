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Жители приграничного белгородского села не хотят уезжать, несмотря на обстрелы ВСУ

Сегодня, 10:44
Фото: Вячеслав Гладков в Телеграм
Обстрел Мурома

Жители белгородского Мурома не готовы переехать, несмотря на ежедневные обстрелы ВСУ

Об этом рассказал губернатор после поездки в шебекинское село. Несмотря на удары со стороны Украины, проблемы с вышкой сотовой связи и автолавкой, люди остаются в своих домах.

4 декабря губернатор Белгородской области побывал в селе Муром Шебекинского горокруга. Чиновник проехал по приграничному населённому пункту, пообщался с жителями.

Область помогала и будет помогать с временным переселением людей отсюда. Ведь село ежедневно находится под огнём украинских военных. Но желающих не так много. «В основном, с кем разговаривал сегодня, выезжать не хотят. Люди молодцы. Все друг за друга, подбадривают», — уточнил губернатор.

Сейчас одни из главных проблем оставшихся в Муроме людей — неработающие вышка сотовой связи и автолавка. Вячеслав Владимирович дал поручения своим заместителям Евгению Мирошникову и Юлии Щедриной. Они должны в кратчайшие сроки с этим разобраться.

МуромМуром
Муром
Фото: Вячеслав Гладков в Телеграм

После рабочей поездки губернатор написал, что в селе свой уклад, свои традиции и очень сильные характером, но добрый и гостеприимные люди. Вячеслава Гладкова даже пригласили на обед: «Звали на суп с галушками, если бы знал, что пригласят к столу, не назначал бы совещание».

МуромМуром
Муром
Фото: Вячеслав Гладков в Телеграм
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