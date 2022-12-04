Жители приграничного белгородского села не хотят уезжать, несмотря на обстрелы ВСУ

После рабочей поездки губернатор написал, что в селе свой уклад, свои традиции и очень сильные характером, но добрый и гостеприимные люди. Вячеслава Гладкова даже пригласили на обед: «Звали на суп с галушками, если бы знал, что пригласят к столу, не назначал бы совещание».