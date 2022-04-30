Где стреляли в Белгородской области на неделе

Posted 30 апреля 2022, 07:10
Published 30 апреля 2022, 07:10
Modified 1 декабря, 07:16
Updated 1 декабря, 07:16
Ещё одна неспокойная неделя в Белгородской области, которая обернулась для многих жителей бессонными ночами. Расскажем обо всём, правда, в своём порядке.
27 апреля, в среду, белгородцы услышали ночью громкие звуки, похожие на взрывы. Началось всё примерно в 3:35. Позже выяснилось, что это работала система ПВО. Хлопки ещё раздавались около 4:00 утра. Слышны они были в разных частях Белгорода и в Яковлевском горокруге.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что недалеко от села Старая Нелидовка Белгородского района случился пожар на складе боеприпасов. Пожарные ликвидировали возгорание за несколько часов. Обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.
Также на неделе, как знает практически каждый белгородец, снова обстреляли три приграничных села по очереди: Нехотеевку, Журавлёвку и Головчино. Здесь всё началось с понедельника.
Так, вечером 25 апреля Нехотеевка снова стала жертвой обстрела со стороны Украины. Случившееся повредило четыре дома, два амбара и два автомобиля, зато среди мирного населения пострадавших не оказалось. Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин после обстрела поручил возбудить уголовное дело.
Спустя всего несколько часов после случившегося в Нехотеевке огонь обрушился и на Журавлёвку. В этом селе ранило мужчину и женщину. Медработники оказали белгородцам своевременную помощь, им больше ничто не угрожает.
Среди новых разрушений в Журавлёвке обнаружили 14 пострадавших домов. Восстанавливать всё будут власти, когда наступит спокойная обстановка.
Несмотря на уже регулярные обстрелы, не все селяне соглашаются временно переехать в более безопасные места. По словам Гладкова, жителей продолжат убеждать в переезде.
Третьей по обстрелу стало село Головчино Грайворонского горокруга. Об этом стало известно уже утром 26 апреля, во вторник. А первый взрыв местные жители услышали ещё ночью. Пострадавших среди мирных нет. Происшествие повлекло восемь новых повреждений домов и проблемы со связью. Видео с последствиями доступно для просмотра здесь.
27 апреля, в среду, группа волонтёров попала под обстрел украинскими военными недалеко от Журавлёвки. Гуманитарная колонна возвращалась из Харьковской области, куда отвозили помощь. Никто не пострадал.
Мы составили карту обстрелов и прочих неприятных ситуаций, которые случились в Белгородской области с начала спецоперации. Можете ознакомиться с ней по ссылке.
Помимо вышеперечисленных сёл, досталось и селу Отрадное Белгородского района. Произошло это 24 апреля. Местные жители тогда услышали шесть взрывов, но глава района, Владимир Перцев, заявил, что прилетел только один снаряд.
После этого жители сообщили, что увидели в поле, где упал снаряд, восемь воронок. На это Вячеслав Гладков ответил, что даже один снаряд может стать причиной нескольких воронок. Также губернатор призвал белгородцев не поддаваться панике.
Как вы уже поняли, на протяжении недели происходило разное. Поэтому работа противовоздушной обороны (ПВО) не удивляет.
Так, ещё с понедельника белгородцев начали пугать звуки, похожие на взрывы. Но эти звуки – работа системы ПВО. В четверг ночью, 28 апреля, также громкие звуки были результатом противовоздушной обороны.
А 27 апреля в районе села Казинка Грайворонского горокруга был сбит беспилотник «Байрактар ТБ2», такой же сбили и в Курской области.
Жителей попросили относиться к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие.
Май вместе с майскими праздниками начнётся в Белгороде фестивалем тюльпанов «Река в цвету». Город оживает, тюльпаны расцветают и украшают город. На набережную уже вернули рояль, на котором может сыграть каждый желающий.
Несмотря на неспокойную ситуацию в регионе, отменять праздник никто не собирается. По словам Вячеслава Гладкова, происходящее не должно стать причиной отказа от привычной мирной жизни.
Соблюдаем меры предосторожности, без лишней суеты, но прекращать простую, мирную жизнь мы не будем.Вячеслав Гладков
Пройдёт мероприятие с 1 по 3 мая на набережной Везёлки и парка Победы от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Попова.
Областной центр украшают к этому дню арт-объектами и различными флористическими композициями. Из самого интересного, на наш взгляд, – для белгородцев и жителей города подготовят светомузыкальные качели, парад лодок на реке, инсталляцию «Древо жизни» и арт-объект «Божья коровка», который будет виден с разных берегов Везёлки.
На фестивале также можно будет почерпнуть новое. Для этого достаточно посетить мастер-класс чемпиона России по флористике Романа Штенгауэра.