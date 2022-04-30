Где стреляли в Белгородской области на неделе

Третьей по обстрелу стало село Головчино Грайворонского горокруга. Об этом стало известно уже утром 26 апреля, во вторник. А первый взрыв местные жители услышали ещё ночью. Пострадавших среди мирных нет. Происшествие повлекло восемь новых повреждений домов и проблемы со связью. Видео с последствиями доступно для просмотра здесь.