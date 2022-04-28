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В Белгороде ночью сработала система ПВО

28 апреля 06:07
Фото: Телеграм-канал "Жесть Белгород"
Ночью 28 апреля белгородцы проснулись от громких звуков, похожих на взрывы. Власти заявили ТАСС, что сработала система противовоздушной обороны.

В ночь с 27 на 28 апреля белгородцы начали публиковать в соцсетях видео с вспышками в небе. Также на кадрах были слышны звуки, которые похожи на взрывы.

Так, около двух часов ночи на юге Белгорода был слышен хлопок, за ним последовало ещё несколько таких же звуков.

По заявлению властей, ночью над городом работала система ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе правительства Белгородской области.

Напомним, ночью 27 апреля в Старой Нелидовке начался пожар на складе с боеприпасами. Открытое горение ликвидировали через несколько часов. К счастью, среди мирных жителей пострадавших нет. Жилые дома и постройки в результате инцидента повреждены не были.

Также белгородцы и жители пригорода услышали сильные хлопки в небе. Они раздавались в разных частях областного центра. Вероятно, работала система ПВО.

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