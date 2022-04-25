Гладков прокомментировал слухи о падении снаряда под Белгородом

25 апреля во время прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему СМИ и местные власти сообщают о падении одного снаряда в селе Отрадное Белгородского района, когда люди насчитали до восьми воронок, которые образовались в поле в результате происшествия.
Губернатор пообещал разобраться в ситуации и отметил, что снаряды бывают разными, поэтому порой даже после падения одного возникает несколько воронок.
Не был пока в селе и не видел, какие повреждения остались. Знаю, что не повреждено ни одно здание и не пострадали люди. Но перепугались многие. Надеюсь, в ближайшее время получу более подробную информацию. Не нужно устраивать панику. Напряжения и так хватает. Вячеслав Гладков
Напомним, 24 апреля в поле села Отрадное упал снаряд. Белгородцы сообщали, что было несколько прилётов, однако глава района Владимир Перцев эту информацию опроверг. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зарегистрировали.
25 апреля приграничное село Нехотеевка снова подверглось обстрелу со стороны Украины. Власти сообщили о повреждении четырёх домов и одного автомобиля. Пострадавших среди мирного населения нет.