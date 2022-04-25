Гладков прокомментировал слухи о падении снаряда под Белгородом

Не был пока в селе и не видел, какие повреждения остались. Знаю, что не повреждено ни одно здание и не пострадали люди. Но перепугались многие. Надеюсь, в ближайшее время получу более подробную информацию. Не нужно устраивать панику. Напряжения и так хватает. Вячеслав Гладков