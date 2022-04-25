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Posted 25 апреля 2022, 19:40

Published 25 апреля 2022, 19:40

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

В Журавлёвке начался обстрел: есть раненые

25 апреля 2022, 19:40
Сюжет
Губернатор
Приграничное село в Белгородской области снова начали обстреливать. Пострадавшим уже вызвали скорую помощь, сообщил губернатор в телеграм-канале.

Ночью 25 апреля стало известно об обстреле села Журавлёвка, которое находится рядом с российско-украинской границей в Белгородской области. По данным губернатора в результате происшествия двое человек получили ранения.

Есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также в своём телеграм-канале чиновник отметил, что в селе зафиксированы разрушения жилых домов. Масштабы произошедшего будут оценены после подомового обхода. Восстановление объектов власти берут на себя.

Несколькими часами ранее со стороны Украины была обстреляна Нехотеевка, которая находится рядом с Журавлёвкой. Пострадавших среди мирного населения нет. Известно о повреждении четырёх домовладений и одного автомобиля.

24 апреля в селе Белгородского района упал снаряд. К счастью, прилёт был в поле. Разрушений и пострадавших нет.

#Новости#Белгородская область#Происшествия#Губернатор#Вячеслав Гладков#Обстрел#Журавлёвка
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