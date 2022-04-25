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Белгородцев напугали похожие на взрывы звуки

25 апреля 05:20
Фото: Бел.Ру
Глава Белгородского района заявил об отсутствии чрезвычайных происшествий и попросил население сохранять спокойствие. Комментарий появился под публикацией губернатора в соцсети.

Утром 25 апреля жители окраин Белгорода и Белгородского района начали активно писать в комментариях к посту губернатора Вячеслава Гладкова о громких звуках. Называли происходящее белгородцы «бахами».

Глава Белгородского района Владимир Перцев в комментариях заявил, что в муниципалитете никаких чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

Прошу вас относиться с понимаем к ситуации и сохранять спокойствие. Владимир Перцев

Днём ранее, 24 апреля, в селе Отрадном Белгородского района упал снаряд. К счастью, «прилёт» был в поле. По официальным данным, разрушений не зафиксировано и пострадавших нет.

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