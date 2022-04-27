На фестивале «Река в цвету» пройдёт мастер-класс чемпиона России по флористике

Фестиваль «Река в цвету» будет проходить на набережной в парке Победы с 1 по 3 мая. 1 мая для белгородцев проведёт бесплатный мастер-класс чемпион России по профессиональной флористике Роман Штенгауэр.
Без культурной программы не обойдётся. Всех жителей города будут ждать увлекательные мастер-классы, детские анимационные программы, будет большая образовательная программа и выступления творческих коллективов.Ольга Лесных, начальник управления культуры администрации Белгорода
На территории парковки «Мастерславля» организуют торговлю саженцами и растениями. Что касается арт-объектов фестиваля, то их будут создавать из сезонных цветов.
У нас много посадочного материала. Мы в прошлом году ещё начали подготовку к фестивалю, когда высадили более 2,5 млн тюльпанов, ещё 300 тыс. тюльпанов сейчас высаживают дополнительно на клумбах города.Антон Иванов, мэр Белгорода