На фестивале «Река в цвету» пройдёт мастер-класс чемпиона России по флористике

У нас много посадочного материала. Мы в прошлом году ещё начали подготовку к фестивалю, когда высадили более 2,5 млн тюльпанов, ещё 300 тыс. тюльпанов сейчас высаживают дополнительно на клумбах города.Антон Иванов, мэр Белгорода