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Гладков рассказал о последствиях обстрела приграничных Журавлёвки и Нехотеевки

26 апреля 07:56
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Журавлёвке повредилось 14 домовладений, в Нехотеевке — четыре дома, два автомобиля и два амбара. По словам губернатора Белгородской области, местных жителей продолжают убеждать, чтобы они на время переехали в более безопасное место.
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Обстрел

Накануне в Белгородском районе обстреляли Журавлёвку и Нехотеевку. Губернатор Вячеслав Гладков 26 апреля выехал на место происшествия.

По его словам, в Журавлёвке повредилось 14 участков: задело заборы, окна, крыши домов. Специалисты проводят замеры и обследования. «Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем всё восстановить», — заявил глава региона.

В Нехотеевке повредились четыре дома, два автомобиля и два амбара для хранения зерна.

Местных жителей тем временем продолжают убеждать переехать на время в безопасное место.

Поговорил с людьми. Стараемся уговорить каждого выехать из села в более безопасное место. Кто-то согласился, кто-то категорически отказывается. Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать.Вячеслав Гладков

Об обстреле Нехотеевки накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Тогда было известно о четырёх повреждённых участках и одном автомобиле. Пострадавших среди мирного населения не было. Федеральный следком возбудил уголовное дело.

Спустя время сообщили о начале обстрела в Журавлёвке. Пострадали двое местных жителей — мужчина и женщина, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Для населённого пункта, впрочем, это не первое происшествие с начала спецоперации. Ещё в марте в Журавлёвке и Нехотеевке объявляли режим ЧС.

Утром 26 апреля стало известно о повторном обстреле села Головчино в Грайворонском горокруге. Есть повреждения, но обошлось без пострадавших. Губернатор уже выехал на место происшествия.

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