Гладков рассказал о последствиях обстрела приграничных Журавлёвки и Нехотеевки

В Журавлёвке повредилось 14 домовладений, в Нехотеевке — четыре дома, два автомобиля и два амбара. По словам губернатора Белгородской области, местных жителей продолжают убеждать, чтобы они на время переехали в более безопасное место.

Сюжет Обстрел