Гладков рассказал о последствиях обстрела приграничных Журавлёвки и Нехотеевки

Накануне в Белгородском районе обстреляли Журавлёвку и Нехотеевку. Губернатор Вячеслав Гладков 26 апреля выехал на место происшествия.
По его словам, в Журавлёвке повредилось 14 участков: задело заборы, окна, крыши домов. Специалисты проводят замеры и обследования. «Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем всё восстановить», — заявил глава региона.
В Нехотеевке повредились четыре дома, два автомобиля и два амбара для хранения зерна.
Местных жителей тем временем продолжают убеждать переехать на время в безопасное место.
Поговорил с людьми. Стараемся уговорить каждого выехать из села в более безопасное место. Кто-то согласился, кто-то категорически отказывается. Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать.Вячеслав Гладков
Об обстреле Нехотеевки накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Тогда было известно о четырёх повреждённых участках и одном автомобиле. Пострадавших среди мирного населения не было. Федеральный следком возбудил уголовное дело.
Спустя время сообщили о начале обстрела в Журавлёвке. Пострадали двое местных жителей — мужчина и женщина, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Для населённого пункта, впрочем, это не первое происшествие с начала спецоперации. Ещё в марте в Журавлёвке и Нехотеевке объявляли режим ЧС.
Утром 26 апреля стало известно о повторном обстреле села Головчино в Грайворонском горокруге. Есть повреждения, но обошлось без пострадавших. Губернатор уже выехал на место происшествия.