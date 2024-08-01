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Ограничения из-за Дня города ожидают белгородцев не только в центре, но и на Харгоре
1 августа, 10:24
2023
В Белгороде вновь перекроют дороги из-за ярмарки
Ограничения ввели из-за проведения фермерской ярмарки. Схему опубликовали в пресс-службе городской администрации.
29 сентября 2023, 11:15
Вторые выходные подряд автомобилистов на Харгоре в Белгороде ожидают ограничения
15 сентября 2023, 09:05
Во время крестного хода в Белгороде автобусы будут ездить по-другому: схема
14 сентября 2023, 14:28
В Белгороде автобусы в субботу могут задерживаться и изменить маршрут. В чём причина?
17 августа 2023, 13:45
В центре Белгорода перекрыли часть дороги до конца месяца
Возле строения №58а проводят работы по подключению сетей теплоснабжения к многоквартирному дому. Белгородцев просят искать пути объезда. Об этом сообщили в мэрии.
7 августа 2023, 12:10
Мост через Готню строят в Белгородской области
В Борисовском районе продолжается строительство моста, идущего через реку Готня. Работы ведутся в селе Октябрьская Готня, сообщили в региональном правительстве.
26 июля 2023, 11:55
В Белгороде на месяц перекроют движение по улице Октябрьской
С 25 июля ограничат движение в районе дома № 58а. Это связано с работами по теплоснабжению, сообщает мэрия в своём Telegram-канале.
24 июля 2023, 15:12
Незаконная врезка: в мэрии ответили на претензии белгородцев к ремонту канализации
6 июня 2023, 15:04
Стало известно, где на месяц перекроют дорогу в Белгороде
24 апреля 2023, 14:38
2022
В центре Белгорода ограничат движение транспорта во время новогодних праздников
29 декабря 2022, 14:47

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